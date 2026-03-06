Policisti Latgalē izņem smēķēšanas šķidrumus, viltojumus un tabakas izstrādājumus.

Aizvadītajā nedēļā Valsts policijas (VP) Latgales reģiona pārvaldes Ziemeļlatgales iecirkņa amatpersonas, realizējot operatīvo informāciju, konstatēja, ka Rēzeknē 2005. gadā dzimušais vīrietis realizē nelikumīgu smēķēšanas ierīču uzpildes tvertņu šķidrumu. Savukārt Ludzā pie cita 2005. gadā dzimuša vīrieša apskates laikā atrada un izņēma gan dažādas preces ar viltojuma pazīmēm, gan elektronisko smēķēšanas ierīču uzpildes tvertņu šķidrumu, gan tabakas izstrādājumus, informē VP.
Valsts policijā uzsākts viens kriminālprocess un viens administratīvā pārkāpuma process, likumsargi turpina izmeklēšanu.
Šā gada 25. februārī Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Ziemeļlatgales iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas amatpersonas jau iepriekš uzsāktā kriminālprocesā, realizējot operatīvo informāciju, konstatēja, ka 2005. gadā dzimušais vīrietis realizē 30 mililitrus smēķēšanas ierīču uzpildes tvertņu šķidruma "Vazol Salt". Veicot sankcionētu kratīšanu vīrieša automašīnā "Audi", policijas darbinieki konstatēja un izņēma vēl 270 mililitrus elektronisko smēķēšanas ierīču uzpildes tvertņu šķidruma. Policijas rīcībā ir informācija, ka persona, nodarbojās ar nelikumīgu smēķēšanas ierīču uzpildes tvertņu šķidruma realizāciju.
Noziedzīgā nodarījuma pazīmes atbilst Krimināllikuma 221.6 pantam, proti, tabakas izstrādājumu, tabakas aizstājējproduktu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču vai to uzpildes tvertņu šķidrumu nelikumīga realizācija nelielā apmērā. Paredzēts sods ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu.
Savukārt Ludzā likumsargi šā gada 26. februārī veica sankcionētu apskati, kuras laikā konstatēja, ka 2005. gadā dzimušais vīrietis uzglabā un realizē tabakas izstrādājumus, tabakas aizstājējproduktus, augu smēķēšanas produktus, elektroniskās smēķēšanas ierīces un to šķidrumus. Kopumā likumsargi atrada un izņēma:
• 57 gab. elektroniskās smēķēšanas ierīces;
• 2478,8 gramus košļājamās tabakas;
• 1350 mililitrus elektronisko smēķēšanas ierīču uzpildes tvertņu šķidruma;
• 39 kārtridžus smēķēšanas ierīcēm.
Tāpat apskates laikā likumsargi konstatēja, ka persona uzglabā un realizē preces ar iespējamām viltojuma pazīmēm, pārkāpjot "Nike", "Apple" un "Louis Vuitton" preču zīmju tiesības.
Amatpersonas atrada un izņēma 141 zeķu pārus, kas, iespējams, marķēti ar viltotu uzņēmuma "Nike Innovate C.V." preču zīmi. Tostarp likumsargi atrada piecas "Apple Inc" preces ar viltojuma pazīmēm. To skaitā ir divas "AirPod Max" austiņas, divas "AirPod Pro" austiņas un viens "Apple Watch" pulkstenis.
Vēl apskates laikā policijas darbinieki atrada vienu "Louis Vuitton" maku ar viltojuma pazīmēm. Tiek aprēķināti kopējie radītie materiālie zaudējumi uzņēmumiem. Likumsargi apskates laikā vēl atrada un izņēma 35,5 litrus brāgas un skaidru naudu 441,90 eiro apmērā.
Valsts policijā pret 2005. gadā dzimušo vīrieti saistībā ar šiem pārkāpumiem uzsākts administratīvā pārkāpuma process.
