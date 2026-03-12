Patchy rain nearby 8.2 °C
Apkure, sals un sausa āda: kāpēc ar krēmiem vien nepietiek

Apmaksāts saturs / Latvijas Mediji
2026. gada 12. marts, 00:00
2026. gada 12. marts, 00:00
Foto: freepik.com/freepik

Ziemas aukstums un intensīvā apkure ir pamatīgs pārbaudījums Tavai ādai, kas bieži vien liek justies nekomfortabli pat pēc visbagātīgākā krēma uzklāšanas. Ja esi pamanījis, ka āda kļūst raupja, nespodra vai pat sāk nepatīkami "vilkt", ir skaidrs, ka ar ārējo mitrināšanu vien vairs nepietiek, lai atjaunotu zudušo līdzsvaru. Turpini lasīt, jo šajā rakstā uzzināsi, kāpēc sals un apkure tik būtiski ietekmē ādas stāvokli un kāpēc tieši kvalitatīvs kolagēns un sakārtots uzturs ir atslēga uz veselīgu mirdzumu un labsajūtu visas ziemas garumā.

Kāpēc ziemas apstākļi izraisa pastiprinātu ādas sausumu un jutīgumu?

Ziemas mēnešos āda saskaras ar diviem galējiem faktoriem – zemu temperatūru ārā un pārlieku sausu gaisu telpās, kas kopā rada ideālu vidi mitruma zudumam. Tiklīdz gaisa temperatūra nokrītas zem nulles, ādas virskārtas asinsvadi sašaurinās, lai saglabātu ķermeņa siltumu, kā rezultātā palēninās barības vielu un skābekļa piegāde dermas šūnām. Šis process pavājina dabisko aizsargbarjeru, padarot ādu jutīgāku pret kairinājumiem un mikroplaisām. 

Situāciju vēl vairāk pasliktina apkures sezona, jo centrālā apkure samazina relatīvo gaisa mitrumu telpās līdz pat 20–30%, lai gan optimālam ādas stāvoklim būtu nepieciešami vismaz 40–60%. Šādos apstākļos notiek transepidermālais ūdens zudums – process, kurā mitrums no ādas dziļākajiem slāņiem vienkārši iztvaiko apkārtējā vidē. Rezultātā āda zaudē elastību, kļūst nespodra un sausa, jo virsēji uzklātie krēmi nespēj pilnībā kompensēt šo iekšējo resursu izsīkumu. 

●       Zems gaisa mitrums telpās: intensīva apkure un iekštelpu sausais gaiss burtiski "izvelk" mitrumu no ādas šūnām, veicinot to priekšlaicīgu novājināšanos un novecošanos.

●       Temperatūras kontrasti: strauja pāreja no sala siltās telpās rada šoku asinsvadiem, traumējot kapilārus un pasliktinot ādas krāsu.

●       Pavājināta tauku dziedzeru darbība: aukstumā āda izdala mazāk dabisko taukvielu, kas parasti kalpo kā aizsargplēvīte pret mitruma iztvaikošanu.

●       Hidrolipīdu barjeras bojājumi: agresīvs vējš, nokrišņi un aukstums noārda ādas virsējo aizsargslāni, padarot to mazāk aizsargātu pret baktērijām un kairinātājiem.

Kāpēc ādas mitrināšanai nepieciešams iekšējais atbalsts?

Foto: Fiteg2.com

Ādas kopšana ar krēmiem un serumiem ir svarīga, tomēr lielākā daļa kosmētisko līdzekļu ietekmē tikai epidermu – ādas virsējo slāni. Galvenie procesi, kas atbild par ādas blīvumu, elastību un spēju noturēt ūdeni, norisinās dermā, kuras struktūru pamatā veido kolagēna šķiedras. Kolagēns darbojas kā balsts, kas notur šūnas kopā un nodrošina vietu hialuronskābei, kura piesaista un fiksē mitrumu dziļajos audos. 

Tomēr jāsaprot, ka ādas stāvokli pamatā nosaka bioloģiskie procesi, jo jau ap 25 gadu vecumu dabiskā kolagēna sintēze organismā sāk pakāpeniski samazināties. Ziemas mēnešos šo dabisko procesu pastiprina nelabvēlīgie laikapstākļi un sausais telpu klimats, kas kalpo kā papildu stresa faktori, padarot esošās šķiedras trauslākas. 

Situāciju nereti pasliktina arī mazkustīgāks dzīvesveids un ierobežotā sezonālo produktu pieejamība uzturā, kā rezultātā organisms nesaņem pietiekami daudz resursu šūnu atjaunošanai. 

●       Kolagēna rezervju izsīkums: pēc 25 gadu vecuma sasniegšanas organisms ik gadu zaudē daļu no savām rezervēm, kas pakāpeniski mazina ādas blīvumu un spēju pretoties ārējiem kairinātājiem.

●       Vides faktoru ietekme: sals un apkure veicina ādas audu straujāku novājināšanos, radot krunciņas, kuru galvenais iemesls ir tieši krasas mitruma svārstības.

●       Dzīvesveida īpatnības: mazkustīgums un uzturvielu trūkums ziemas ēdienkartē palēnina vielmaiņas procesus, kas ir tieši atbildīgi par ādas veselību un tās spēju atjaunoties.

●       Uzturvielu nozīme: aminoskābes, kas ir olbaltumvielu pamatvienības jeb "būvmateriāli", nodrošina organismu ar izejvielām, kas nepieciešamas jauna kolagēna veidošanai. Nodrošinot to pietiekamu koncentrāciju asinsritē caur sabalansētu ikdienas uzturu, ķermenis spēj efektīvāk salabot aukstuma un sausā gaisa radītos bojājumus ādas audos. 

Tāpēc kvalitatīvs kolagēns skaistumam kalpo kā būtisks atbalsts, kas palīdz nostiprināt ādas audus no iekšienes un saglabāt dabisku mirdzumu arī brīžos, kad laikapstākļi kļūst skarbi. Pietiekams kolagēna daudzums sniedz vajadzīgo aizsardzību šūnu līmenī, neļaujot ādai zaudēt tvirtumu un pasargājot to no priekšlaicīgas novecošanās, ko mēdz pastiprināt sausais gaiss telpās. Izprotot šo iekšējo procesu nozīmi, kļūst skaidrs, ka rūpes par savu organismu ziemā ietekmē ne tikai mūsu ādas stāvokli un izskatu, bet arī vispārējo komfortu, kas ir cieši saistīts ar kustību brīvību un locītavu veselību.

Kāpēc locītavu veselība ziemā ietekmē gan pašsajūtu, gan izskatu? 

Locītavu stīvums un diskomforts aukstajā laikā bieži kļūst par iemeslu mazkustīgākam dzīvesveidam, kas savukārt palēnina asinsriti un traucē organismam pilnvērtīgi apgādāt visus audus, tostarp ādu, ar nepieciešamajām barības vielām. 

Ziemas mēnešos daudzi sūdzas par pastiprinātu locītavu jutīgumu, ko provocē ne tikai sals, bet arī enerģijas taupīšanas režīms, kurā organisms pāriet zemas gaisa temperatūras ietekmē. Samazināta fiziskā aktivitāte rada "burvju loku" – vielmaiņa kļūst lēnāka, un tas negatīvi atspoguļojas gan kustību kvalitātē, gan veselīgā ādas mirdzumā, jo šūnas nesaņem pietiekamu skābekļa un uzturvielu pieplūdumu. 

Kolagēns ir galvenā saistaudu sastāvdaļa, kas atbild par locītavu mehānisko izturību, un tā pietiekamība nodrošina spēju izturēt slodzi bez lieka stresa. Daudzi klīniskie pētījumi apliecina, ka uztura bagātināšana ar augstvērtīgiem kolagēna avotiem var ievērojami uzlabot locītavu mobilitāti un mazināt stīvumu, ko rada aukstums un nepietiekama kustība. Tāpēc augstvērtīgs kolagēns locītavām ir nepieciešams ne tikai sportistiem, aktīva dzīvesveida cienītājiem vai senioriem, bet ikvienam, kurš vēlas saglabāt fizisko komfortu un nodrošināt aktīvu vielmaiņu visas sezonas garumā. 

●       Locītavu eļļošana: pietiekams būvmateriālu jeb aminoskābju daudzums veicina sinoviālā šķidruma sintēzi, kas darbojas kā dabiska smērviela, samazinot berzi un atvieglojot kustības.

●       Saišu izturība: aukstā laikā saistaudi mēdz kļūt mazāk elastīgi un trauslāki, tādēļ papildu barošana palīdz pasargāt saites no mikrotraumām un pārpūles, kas var rasties pēc straujas aktivitātes uzsākšanas.

●       Kustību brīvība: regulāra uztura papildināšana palīdz mazināt rīta stīvumu, ļaujot saglabāt aktivitāti, kas ir pamatnosacījums labai asinsritei un uzturvielu transportam uz ādas šūnām.

●       Reģenerācijas procesi: aktīva vielmaiņa, ko atbalsta kvalitatīvas uzturvielas, palīdz organismam ātrāk atgūties pēc fiziskiem izaicinājumiem un labāk pretoties ziemas vides radītajam stresam. 

Izvēloties risinājumus, kas rūpējas par ķermeni šūnu līmenī, tiek radīts drošs pamats, lai fiziskās aktivitātes neapstātos aukstuma dēļ. Noslēgumā ir svarīgi saprast, ka tieši šāda visaptveroša pieeja – no ādas mirdzuma līdz pat locītavu izturībai – nodrošina patiesu labsajūtu jebkuros laikapstākļos.

Fiteg2 atbalsts Tavai labsajūtai un ādas mirdzumam ziemā

Foto: Fiteg2.com

Ziemas sezonas izaicinājumus ir daudz vieglāk pārvarēt, ja Tavs ķermenis saņem visaugstākās kvalitātes atbalstu no iekšienes. Fiteg2.com piedāvātie Premium kolagēna produkti un uztura risinājumi ir zinātniski izstrādāti, lai palīdzētu Tev saglabāt ādas mirdzumu un locītavu kustīgumu pat visbargākajā salā. Turklāt tagad izvēloties jauno produktu abonēšanas iespēju, Tu vari būt drošs, ka nepieciešamais funkcionālais uzturs un kolagēna preparāti vienmēr būs pa rokai, nodrošinot stabilu un ilgtermiņa rezultātu bez lieka stresa. Neļauj apkurei un salam kaitēt savai veselībai un ādas skaistumam – sniedz savam organismam visu nepieciešamo jaudu jau šodien!

Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

