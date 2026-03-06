Latgales priekšpilsētā Rīgā notikušās slepkavības lietā, kur dēls nogalināja savu māti, atklājas arvien vairāk detaļu par traģisko nakti. Par piedzīvoto TV3 raidījumam "Degpunktā" pastāstījuši kaimiņi, kuri dzirdēja notikušo un redzēja notikuma sekas.
Kā stāsta viena no kaimiņienēm, pirmie trokšņi no augšējā dzīvokļa bijuši dzirdami ap desmitiem vakarā. No turienes atskanējuši strīda trokšņi un sievietes kliedzieni, taču sākumā kaimiņiem nav šķitis, ka notiek kas īpaši satraucošs, jo iepriekš šajā dzīvoklī skaļi konflikti neesot bijuši dzirdēti.
Situācija kļuvusi daudz dramatiskāka naktī, kad ap diviem atskanējuši skaļi blīkšķi. Kaimiņiene stāsta, ka pēc trokšņa izskrējusi uz balkona un ieraudzījusi šokējošu skatu — no augšējā balkona tika nomesta smagi piekauta sieviete. Kā raidījumam sacīja aculieciniece, redzētais sākumā šķitis neaptverams un bijis grūti saprast, kas tieši notiek.
Pēc sievietes nomešanas no balkona dzīvoklī ieradušies operatīvie dienesti. Kā skaidro Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes pārstāvis Vjačeslavs Gudovskis, dzīvoklī bija izcēlies konflikts starp vīrieti un viņa māti, kura rezultātā vīrietis sievieti piekāva un nometa no ceturtā stāva balkona. Ierodoties policijai, sieviete jau bija mirusi.
Policija norāda, ka brīdī, kad likumsargi mēģināja iekļūt dzīvoklī, vīrietis pats izlēcis no balkona. Viņš kritienā guva traumas, taču palika dzīvs un tika nogādāts ārstniecības iestādē.
Kaimiņi raidījumam arī stāstījuši, ka vīrietis lielāko daļu laika uzturējies mājās un bieži redzēts smēķējam uz balkona. Apkārtējie bija dzirdējuši, ka viņam varētu būt veselības problēmas pēc smaga uzbrukuma jaunībā, taču ārēji tas neesot bijis īpaši pamanāms.
48 gadus vecais vīrietis jau iepriekš bija nonācis policijas redzeslokā, taču sodīts nebija. Pašlaik viņš joprojām ārstējas slimnīcā, bet tiesa viņam piemērojusi drošības līdzekli — apcietinājumu.
Izmeklēšanā nozīmētas arī ekspertīzes, lai noskaidrotu precīzu sievietes nāves iemeslu — vai 76 gadus vecā seniore mirusi jau dzīvoklī vai gājusi bojā kritiena rezultātā. Policija turpina skaidrot arī nozieguma motīvus.
Plašāk skatieties 5. marta "Degpunktā" sižetā.
Aptauja
Kā Stambulas konvencijas ratificēšana jūsuprāt ietekmējusi situāciju ar vardarbību pret sievietēm un vardarbību ģimenēs Latvijā?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu