Pēc piecu gadu pauzes, grupa "Zintnieks" atgriežas pie klausītājiem ar jaunu ierakstu — 20. februārī iznāca grupas otrais albums "Ilgas pēc vasaras rītiem".
Kā par albumu stāsta pati grupa, tas ir jūtami smagnējāks, lēnāks un dziļāks salīdzinājumā ar grupas pirmo albumu "No aizkurienes". Jaunajā albumā lielāks uzsvars likts uz rifiem, atmosfēras maiņām, pārejām starp tumšākām un gaišākām noskaņām. Albumā ir eksperimentāli akustiski efekti, ko grupa līdz šim nav pielietojusi, savukārt teksti ir emocionālāki un ēteriskāki, pievēršoties mītiskām apcerēm, mistikai, teikām, dabas norisēm un trauslajai robežai starp dzīvo un mirušo pasauli, atmiņām un realitāti.
Albums "Ilgas pēc vasaras rītiem" tika ierakstīts "dzīvajā" ierakstā studijā "Audio Kombināts", Kristapa Zaļenieka un Gata Gavara vadībā, bet ieraksta gala apstrādi uzņēmās viens no nozīmīgākajiem cilvēkiem Latvijas pagrīdes un alternatīvajā mūzikā — Ģirts Laumanis no "Hodilla Records" studijas Valmierā.
Par godu albuma izdošanai, grupa ieplānojusi koncertu, kas 14. martā notiks "Vagonu Hall" telpās. Šo koncertu grupa uzskata par svinībām, tāpēc tā organizēšanā iesaistīti ilggadēji grupas draugi un partneri — biedrība "Vārnu laiks", vizuālie mākslinieki Liquid Lecho, Puškina Ielas Gaismas, Ralfs Frišfelds-Āgaris un Evvlkns lightshow, kā arī mūzikas apvienības "Life of Vice Eternal" no Latvijas un "Hellhookah" no Lietuvas.
Grupa "Zintnieks" dibināta 2018. gadā un tās sākotnējā muzikālā pamatievirze bija funeraldoom ar stoner, slugde un drone elementiem. 2021. gadā grupa izdeva savu pirmo albumu "No aizkurienes", kurā spilgti parādījās arī psihedēliskā roka iezīmes. Pēc albuma izdošanas grupa ir veiksmīgi koncertējusi Latvijā un ārzemēs, tajā skaitā iesildījuši grupu "Zeal and Ardor" un "Dopelord" koncertus Rīgā. Šobrīd grupas sastāvā ir Elizabete Frišfelde-Āgare (vokāls), Rihards Karņickis (ģitāra), Mārtiņš Jansons (bass) un Normunds Balodis (bungas).
Albums "Ilgas pēc vasaras rītiem" ir pieejams visās mūzikas straumēšanas platformās. Prezentācijas koncertā grupa plāno to nospēlēt pilnā garumā.
