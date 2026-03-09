Veicot ikdienas satiksmes uzraudzību, aizvadītajās brīvdienās Valsts policijas amatpersonas fiksējušas 432 ātrumpārkāpējus — vairākiem automašīnu "BMW" vadītājiem šīs brīvdienas beigušās ar transportlīdzekļa vadīšanas tiesību atņemšanu vai tiesību izmantošanas aizliegumu. Tāpat kāds ātrumpārkāpējs ticis vēl pie pieciem administratīvā pārkāpuma procesiem par citiem ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem, informē Valsts policija.
Aizvadītajā sestdienā, 7. martā, Valsts policijas Satiksmes drošības vadības biroja Speciālo uzdevumu nodaļas darbinieki, veicot satiksmes uzraudzību uz autoceļa A8 — Rīga–Jelgava–Lietuvas robeža, konstatēja vairākus ātrumpārkāpējus, tostarp kādu automašīnas "BMW" vadītāju, kurš, braucot virzienā no Jaunolaines uz Dalbes pusi, brauca ar 162 km/h. Aprēķinot maksimāli pieļaujamo kļūdu, atļautais braukšanas ātrums tika pārsniegts par 67 km/h. Autovadītājam piemērots naudas sods 900 eiro apmērā un tiesību izmantošanas aizliegums uz deviņiem mēnešiem.
Turpinot satiksmes uzraudzību, likumsargi fiksēja vēl kādu automašīnas "BMW" vadītāju, kurš vietā, kur atļautais braukšanas ātrums ir 90 km/h, brauca ar 177 km/h, tādejādi pārkāpjot atļauto braukšanas ātrumu vairāk par 80 km/h. Autovadītājs tika apturēts un viņam piemērots naudas sods 1700 eiro apmērā un atņemtas tiesības uz 12 mēnešiem.
Aptuveni stundu vēlāk likumsargi fiksēja vēl divus automašīnu "BMW" vadītājus, kuri krietni pārsniedza atļauto braukšanas ātrumu — vienā gadījumā autovadītājs bija braucis ar 157 km/h, par ko viņam piemēroja naudas sodu un tiesību izmantošanas aizliegumu uz deviņiem mēnešiem. Otrā gadījumā automašīnas vadītājs brauca ar 155 km/h, par ko viņam piemēroja naudas sodu un tiesību izmantošanas aizliegumu uz trim mēnešiem. Tāpat pret autovadītāju pieņemti vairāki administratīvo pārkāpumu lēmumi, jo veicot dokumentu pārbaudi, likumsargi konstatēja, ka autovadītājam stājies spēkā tiesību izmantošanas aizliegums, kā arī nav samaksāts noteiktajā kārtībā transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis, transportlīdzeklis nav reģistrēts noteiktajā kārtībā, nav veikta tā īpašnieka obligātā civiltiesiskā apdrošināšana un transportlīdzeklim nav veikta valsts tehniskā apskate.
Valsts policija atgādina, ka atļautā braukšanas ātruma pārsniegšana rada lielu apdraudējumu gan pašam vadītājam, gan apkārtējiem satiksmes dalībniekiem.
Aptauja
Vai policijas darbinieku algas ir atbilstošas, lai viņi godprātīgi un kvalitatīvi veiktu savu darbu?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu