Džuzepes Verdi operas "Aīda" izrādes 15. un 17. martā ierakstīs jaunu, spožu lappusi Latvijas Nacionālās operas vēsturē. Aīdas un Amnerisas lomās šajās izrādēs uzmirdzēs spožākās latviešu operzvaigznes Marina Rebeka un Elīna Garanča. Amonasro lomu dziedās pasaulslavenais franču baritons Ludoviks Tezjē, kurš Latvijā viesosies pirmoreiz. Radamesa lomā šajās izrādēs būs skanīgais tenors Iraklijs Kahidze. Izrādi diriģēs talantīgais jaunās paaudzes itāļu diriģents Lorenco Paserīni, kurš arī Latvijā uzstāsies pirmo reizi.
"Mēs esam patiesi lepni šopavasar uz Latvijas Nacionālās operas skatuves pulcēt tik izcilus māksliniekus. Šis notikums ir īpašs mūsu operas vēsturē, un mums ir liels prieks šo brīdi piedzīvot kopā ar mūsu skatītājiem," saka Latvijas Nacionālās operas un baleta valdes locekle Astra Irmeja-Šēfere.
"Ir īpašs brīdis, kad pasaules operas zvaigznes, kuras parasti dzirdam Vīnē, Milānā vai Ņujorkā, atkal satiekas Rīgā — savās mājās. Marina Rebeka un Elīna Garanča ir starptautiski atzītas operas mākslinieces, kuru balsis nes mūsu valsts vārdu pasaulē. Iespēja dzirdēt viņas kopā ar pasaulslaveno baritonu Ludoviku Tezjē uz Latvijas Nacionālās operas skatuves ir patiesi unikāla. Leonards Bernstains ir teicis — mūzika spēj izteikt to, ko nav iespējams pateikt vārdos. Operas izrāžu "Aīda" atbalsts ir ieguldījums gan augstvērtīgā kultūrā, gan mūsu izcilībā — spējā no šejienes sasniegt pasaules nozīmīgākās skatuves," pauž Signet Bank vecākā viceprezidente Ineta Done.
Marina Rebeka ir viens no mūsu laika ievērojamākajiem soprāniem,
kuru publika un kritiķi slavē par apbrīnojamo tembru, izcilu muzikālo izjūtu, nevainojamu tehniku un valdzinošu harismu uz skatuves. Kopš 2009. gada, kad viņa guva starptautisku atzinību Zalcburgas festivālā, uzstājoties maestro Rikardo Muti vadībā, māksliniece regulāri viesojas pasaules nozīmīgākajās koncertzālēs un operteātros.
Savas paaudzes izcilākā mecosoprāna Elīnas Garančas ceļu no Rīgas līdz pasaules prestižākajām operu skatuvēm raksturo izcila mākslinieciskā meistarība un neatlaidība. Pelnot kritiķu atzinību un aizraujot klausītājus visā pasaulē, viņa ir kļuvusi par nozīmīgu personību klasiskajā mūzikā.
Ludoviks Tezjē (Ludovic Tézier) ir šobrīd pasaules vadošais baritons, kura cēlo tembru, nevainojamo tehniku, izsmalcināto muzikālo inteliģenci un dramatisko sniegumu uz pasaules ievērojamākajām skatuvēm vienlīdz novērtē gan klausītāji, gan kritiķi.
Džuzepes Verdi vēlīnais meistardarbs "Aīda" stāsta par etiopiešu princeses un ēģiptiešu karavadoņa traģisko mīlestību, un jau 150 gadus atdzimst uz visas pasaules operteātru skatuvēm visdažādākajās interpretācijās. 1998. gadā pirmizrādītais Latvijas Nacionālās operas "Aīdas" iestudējums ar Ilmāra Blumberga scenogrāfiju un kostīmiem un Māras Ķimeles režiju kļuvis par vienu no Latvijas Nacionālās operas repertuāra stūrakmeņiem.
Biļetes uz operas Aīda izrādēm ir izpārdotas.
