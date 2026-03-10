Pirmdienas pēcpusdienā operatīvie dienesti saņēma izsaukumu uz Krasta ielu Rīgā, jo tika ziņots par cilvēku, kurš guļ uz ledus, ziņo TV3 raidījums "Degpunktā".
Pašreiz policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka kāda sieviete nolēkusi no Salu tilta un gājusi bojā. Ugunsdzēsēji bojāgājušās sievietes ķermeni nocēla no ledus, bet pēc tam krastā iznesa arī puķu vainagu.
“Saistībā ar notikušo uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 13. nodaļas. Šobrīd nekas neliecina par noziedzīgu nodarījumu, un notikušā apstākļi tiek skaidroti. Bojāgājusī ir apmēram 40 līdz 45 gadus veca, un viņas identitāte tiek skaidrota,” informē Valsts policijas pārstāve Gita Gžibovska.
Vairāk skatieties 9. marta "Degpunktā" sižetā.
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu