Starptautiskās Paralimpiskās komitejas (IPC) prezidents Endrū Parsons uzskata, ka Krievijas karavīriem, kuri piedalījušies karā Ukrainā, nākotnē jāļauj piedalīties sacensībās.
"Nav svarīgi, ko viņi pagātnē darījuši kaujas laukā. Kara noziegumi ir kas cits, bet mēs piedāvājam viņiem otro iespēju," teica Endrū Parsons. Milānas un Kortīnas paraolimpiskajās spēlēs piedalās seši krievu sportisti, kuri pirmajās dienās izcīnīja divas medaļas kalnu slēpošanā. Šobrīd nav ziņu, ka kāds no viņiem būtu bijis iesaistīts kara darbībā Ukrainā, taču ir fiksēta viņu līdzdalība diktatora Vladimira Putina kara propagandas pasākumos.
"Krievijas atlētu dalība paraolimpiskajās spēlēs ir liela imperiālistiskā kara reklāma, pateicoties kurai, karš tiks turpināts un vēl daudzi cilvēki tiks nogalināti. IPC un Itālija, kas radījusi šo iespēju, nes pilnu atbildību un to pienākums ir maksāt Ukrainai desmitus miljardus eiro," tā sociālajos tīklos raksta Čehijas hokeja leģenda Dominiks Hašeks, kurš vienīgais no lielajām ārzemju sporta personībām nenogurstoši atgādina un runā par Krievijas brutālo iebrukumu Ukrainā.
Krievija zem sava karoga nebija startējusi olimpiskajās un paraolimpiskajās spēlēs kopš 2014. gada – pēcāk sekoja sankcijas par vērienīgo valsts atbalstīto dopinga sistēmu un tad arī par lielo iebrukumu Ukrainā.
Ukrainu paraolimpiskajās spēlēs pārstāv 25 sportisti, kuri līdz vakardienai bija izcīnījuši desmit medaļas, valstu vērtējumā ierindojoties otrajā vietā aiz Ķīnas. Ukraiņiem tika arī aizliegts valkāt formu, uz kuras stilizētā veidā izveidota karte ar valsts 1991. gadā starptautiski atzītajām robežām, tostarp Krimu. Retorisks jautājums – ja būtu redzama karte bez Krimas, Doneckas un Luhanskas, tad tā naudas kārajai IPC vadībai nebūtu problēma?
Milānas un Kortīnas paraolimpisko spēļu atklāšanas ceremoniju boikotēja Ukraina, Latvija un vēl piecas valstis. Latviju pārstāv septiņi sportisti ratiņkērlingā.
Jauktajās dubultspēlēs Polīna Rožkova un Agris Lasmans vakar ar 10:4 apspēlēja Japānu, izcīnot ceturto uzvaru septiņos mačos un iekļūstot pusfinālā. Jaukto komandu konkurencē Latvijas izlase (Ojārs Briedis, Sergejs Djačenko, Linda Meijere un Elija Asniņa) ar 1:11 zaudēja Kanādai, piedzīvojot trešo neveiksmi četrās cīņās.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
