Sestdien, 14. martā, notiks partijas "Alternatīva Latvijai" dibināšanas kongress, informēja politiskā spēka pārstāvji.
Paziņojumā medijiem kā partijas pārstāvji minēti Jānis Geduševs, Arnolds Libeks un Raimonds Rublovskis.
Aģentūras LETA arhīvs liecina, ka Geduševs savulaik bijis Rīgas pašvaldības policijas priekšnieks, darbojies Aināra Šlesera partijā "Latvija pirmajā vietā" (LPV). Savukārt Rublovskis savulaik bijis LPV aizsardzības ministra amata kandidāts.
Dibināšanas Kongresa gaitā tiks prezentēta un apstiprināta partijas programma, partijas statūti, kā arī tiks ievēlēti partijas vadītāji, partijas valde un citas partijas institūcijas.
Tāpat kongresā tiks pieņemta deklarācija par partijas dalību 15. Saeimas vēlēšanās, definēti partijas uzdevumi un mērķi pirmsvēlēšanu periodā, kā arī nosaukti sadarbības partneri Saeimas priekšvēlēšanu un pēcvēlēšanu periodā.
Partijas "Alternatīva Latvijai" kongress notiks Rīgā, "Atta centrā", un sāksies plkst. 12.
