Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes amatpersonas meklē bezvēsts pazudušo 2003. gadā dzimušo Gustavu Āri. Zināms, ka šā gada 8. martā ap pulksten 05.20 viņš izgāja no kluba "The Blow" Jelgavā, taču līdz šim brīdim nav atgriezies savā dzīvesvietā Dobeles novada Naudītes pagastā, informē Valsts policija.
Vīrieša pazīmes: augums aptuveni 185 centimetri, gaiši, īsi mati, uz kreisā vaiga redzama rēta. Prombūtnes brīdī viņš bija ģērbies tumšas krāsas jakā, gaiši zilās džinsa biksēs un baltos sporta apavos, galvā bija cepure. Līdzi bija sarkanas krāsas soma, un iespējams, ka persona nēsā arī saulesbrilles.
Valsts policija aicina aplūkot Gustava fotogrāfijas un atsaukties ikvienu, kurš var sniegt informāciju par viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112.
