Digitālās ierīces kļuvušas par neatņemamu ikdienas sastāvdaļu, taču pieaugošais laiks pie ekrāniem rada arvien lielāku slodzi acīm. Latvijā veiktas aptaujas dati rāda, ka 63 % iedzīvotāju pie digitālajām ierīcēm pavada vairāk nekā sešas stundas dienā, turklāt 29 % – pat vairāk nekā deviņas stundas dienā. Tas nozīmē, ka lielai sabiedrības daļai acis lielāko dienas daļu ir pakļautas intensīvai slodzei gan darbā, gan brīvajā laikā.
Acu atpūtināšana joprojām nav ierasts paradums
Speciālisti iesaka regulāri novērst skatienu no ekrāna un ļaut acīm atpūsties, piemēram, ik pēc 20–30 minūtēm paskatoties tālumā. Tomēr aptauja liecina, ka šis ieteikums tiek ievērots reti. Tikai 7% aptaujāto norāda, ka vienmēr atpūtina acis, kamēr 58% to dara reti, bet 12% – vispār ne. Tas liecina, ka pat cilvēki, kuri ikdienā pie ekrāniem pavada daudzas stundas, bieži vien neievieš vienkāršus profilakses paradumus.
Zilās gaismas filtrus izmanto mazāk nekā puse
Digitālās ierīces izstaro arī tā dēvēto zilo gaismu, kas var veicināt acu nogurumu. Taču 51% aptaujāto atzīst, ka nekad neizmanto zilās gaismas filtrus, nakts režīmu vai speciālas brilles, lai gan šādi risinājumi ir pieejami lielākajā daļā datoru un viedierīču.
Ekrānu slodze izraisa arī fizisku diskomfortu
Ilgstoša skatīšanās ekrānos bieži rada ne tikai acu nogurumu, bet arī citus simptomus. Aptuveni 40% iedzīvotāju norāda, ka pēc ilgstoša darba pie ekrāna bieži izjūt galvassāpes, kakla vai plecu saspringumu un izteiktu nogurumu.
Tas liecina, ka digitālo ierīču radītā slodze daļai sabiedrības jau tagad rada regulāru fizisku diskomfortu.
Speciālisti uzsver, ka ilgstoša slodze, nepietiekama acu atpūta un aizsardzības trūkums var pakāpeniski ietekmēt redzes kvalitāti, pat ja sākotnēji problēmas nav jūtamas.
Kā mazināt acu nogurumu
Lai samazinātu digitālo ierīču radīto slodzi acīm, ieteicams ievērot dažus vienkāršus paradumus:
- ik pēc 20–30 minūtēm novērst skatienu no ekrāna un paskatīties tālumā;
- izmantot zilās gaismas filtrus vai nakts režīmu ierīcēs;
- pielāgot ekrāna spilgtumu un telpas apgaismojumu;
- darba laikā ieplānot regulāras pauzes.
Aptauja veikta tiešsaistē 2026. gada janvārī, tajā piedalījās 1909 respondenti.