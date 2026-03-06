Spēkā stājies tiesas spriedums, ar kuru četri bijušie robežsargi atzīti par vainīgiem dienesta viltojuma izdarīšanā, informēja Valsts robežsardzē (VRS).
Tiesa atzina par vainīgu vienu bijušo robežsargu, kurš viltoja dienesta atskaites dokumentus, tajos priekšlaicīgi norādot informāciju par robežuzraudzības uzdevumu izpildi, kā arī veica patiesībai neatbilstošus ierakstus par sakaru pārbaudi un bruņojuma izsniegšanu un pieņemšanu. Tāpat bijušais robežsargs dienesta dokumentā par bruņojuma izsniegšanu un pieņemšanu iekļāva nepatiesas ziņas par bruņojuma nodošanu.
Savukārt otru bijušo robežsargu tiesa atzina par vainīgu tajā, ka viņš ar savu parakstu apliecināja un iesniedza priekšniekam dokumentus, zinot, ka tajos norādītās ziņas neatbilst patiesībai.
Trešo bijušo robežsargu tiesa atzina par vainīgu dienesta automašīnas maršruta lapas viltošanā, tajā norādot neatbilstošu transportlīdzekļa izmantošanas laiku.
Ceturto bijušo robežsargu tiesa atzina par vainīgu dienesta dokumenta viltošanā un tā izsniegšanā, proti, bijušais robežsargs dienesta dokumentā apzināti norādīja nepatiesu uzdevuma izpildes beigu laiku un nodeva šo dokumentu norīkojuma vecākajam.
Izvērtējot izdarīto pārkāpumu raksturu un radīto kaitējumu,
tiesa trīs bijušos robežsargus atbrīvoja no kriminālatbildības
izdarītā noziedzīgā nodarījuma maznozīmīguma dēļ, izbeidzot kriminālprocesu pret viņiem.
Savukārt vienu bijušo robežsargu tiesa atzina par vainīgu dokumentu viltošanā pēc Krimināllikuma 327. panta pirmās daļas un sodīja ar sabiedrisko darbu uz 40 stundām.
Neviens no minētajiem četriem robežsargiem nevarēs turpināt dienestu VRS, jo viens ir notiesāts, bet pret pārējām trim sāktais kriminālprocess ir izbeigts uz nereabilitējoša pamata.
Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likums paredz, ka dienestā var atrasties persona, kura nav saukta pie kriminālatbildības par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, izņemot gadījumu, kad amatpersona ir saukta pie kriminālatbildības, bet kriminālprocess pret to izbeigts uz reabilitējoša pamata.
