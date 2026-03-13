Sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu no 14. marta LTV1 un "REplay.lv" būs iespēja piedzīvot astoņas Latvijas un pasaules dramaturģijas izrādes – no Šillera līdz Pāvilam Rozītim un Albertam Belam.
Pavasara sezonu "Teātris.zip" LTV1 tradicionāli sāk ar izrādi bērniem. 14. martā plkst. 10.15 skatītāji varēs redzēt teātra trupas "Kvadrifrons" izrādi "Brūnais siers", kas tapusi pēc norvēģu rakstnieka Ērlenna Lū darba. Asprātīgais stāsts par norvēģu nacionālo lepnumu, brūno sieru, pārtop aizraujošā detektīvā, kurā noziedznieks uzsēdies uz īpašā garduma. Raidījumā "Teātris.zip bērniem" siera gatavošanas noslēpumus kopā ar bērniem pēta Ketija Šēnberga un Juris Hiršs. Viņi karsē pienu, iegūst biezpienu un sūkalas un gatavo latviešu tradicionālo knapsieriņu jeb vēja sieru, lai salīdzinātu to ar norvēģu brūno sūkalu sieru "brunnost".
Sekos septiņi teātra izrāžu vakari sestdienās, pirms izrādes plkst. 21.10 LTV1 ciklā "Teātris.zip" Ojārs Rubenis sarunāsies ar iestudējuma veidotājiem un citiem viesiem, savukārt izrāde sāksies plkst. 21.40.
Pavasara sezonu pieaugušajiem "Teātris.zip" uzsāks 21. martā ar Nacionālā teātra izrādi pēc Frīdriha Šillera lugas "Viltus un mīla" – iestudējuma "Ferdinands un Luīze". Izrāde ir īsts totālā teātra paraugs: grandiozā Aigara Ozoliņa scenogrāfija, sakrālās un laicīgās mūzikas izmantojums (muzikālā celiņa veidotāja Zane Dombrovska) skaistajās Ievas Aniņas, Raimonda Celma un Agneses Budovskas balsīs, Ingas Raudingas piedāvātā aktieru fiziskās spējas izaicinošā kustību partitūra ar levitēšanu gaisā un virpuļošanu uz lodes.
Sestdien, 28. marta vakarā, skatāma izrāde visai ģimenei – Latvijas Leļļu teātrī tapusī "Sibīrijas haiku" Valtera Sīļa režijā. Tas ir izsūtīšanas stāsts, tverts bērna acīm. Izrāde ir veidota vismaz Latvijai ļoti neierastā papīra animācijas tehnikā.
4. aprīlī plkst. 21.10 pēc sarunas ar izrādes veidotājiem – Dailes teātra izrāde "Spīdolas nakts". To ir vērts redzēt, lai satiktos ar Raini – tādu, kādu to Dailes teātra izrādē "Spīdolas nakts" ir ieraudzījuši režisors Viesturs Kairišs un dramaturgs Matīss Gricmanis. Šajā inscenējumā Raiņa lugu varoņi – Spīdola, Lāčplēsis, Dedze, kas ir Spīdolas un Lāčplēša meita no lugas "Rīgas ragana", Laimdota, arī Kangars, satiekas ar autoru – Raini. Kangars pat uztur apsūdzību Rainim, kurš tiek turēts aizdomās ne vairāk, ne mazāk kā par valsts nodevību. Izrādē tiek arī izsekots Lāčplēša ģenealoģijai – kā liecinieki Raiņa prāvā ir uzaicināti citi autori, kas izmantojuši šo mītu: Andrejs Pumpurs, kura eposs ir pamatā visam, ko mēs zinām par Lāčplēsi, Andrievs Niedra, kurš, pats apsūdzēts par nodevību, ir uzrakstījis lugu "Kangars", dzejnieks Fallijs ar lugu "Lāčplēsis".
11. aprīlī cikls turpinās ar latviešu literatūru – Pāvila Rozīša slavenā romāna "Valmieras puikas" dramatizējumu Valmieras teātrī. Tā ir neparasta izrāde, bet pilna ar jauneklīgu spēku, jo tajā nodarbināti teju visi Valmieras teātra jaunie aktieri. Izrādē jaunai skolotājai uzmācas direktors, un skatītāji sašutuši raksta, kādēļ Pāvila Rozīša romānam piepīt #MeToo tēmu, bet kritiķe Zane Radzobe, kura, pirms rakstīt recenziju, ir svaigi pārlasījusi romānu, saka – bet šī tēma tur ir!
Sestdien, 18. aprīlī, plkst. 21.10 skatītāji satiks neparastas muzikālas izrādes – "Dirty Deal Teatro" "Alfas" – pretrunīgos varoņus. Muzikālās izrādes pamatā ir globālās finanšu krīzes ainava, kur skatītājs ierauga reāli 2011. gadā notikušo traģēdiju Jēkabpilī. Četri policisti un viena civilpersona veic bruņotu laupīšanu spēļu zālē, bet bēgšana un laupītāju aizturēšana noved pie cita policista nogalināšanas.
25. aprīlī skatītāji satiks kuršus – tiks rādīta Nacionālā teātra izrāde "Cilvēki laivās" Ineses Mičules režijā. Lelde Stumbre dramatizējusi Alberta Bela slavenāko romānu. "Kas ir Latvija pasaulē, kas ir šis mazais ciematiņš feniņa lielumā?" ir tikai viens no jautājumiem, kuru sev un skatītājiem uzdod izrādes veidotāji. Šī ir ļoti vizuāla izrāde.
Pavasara sezonu "Teātris.zip" noslēgs 2. maijā ar Liepājas teātra izrādi "Dziesmu svētki". Izrādes sižeta pamatā ir deviņi savstarpēji nesaistīti dažādu paaudžu un sociālo grupu cilvēki, kuri nonāk vienā nelielā telpā (kurā sēž pamīšus ar skatītājiem) un saņem kopīgu uzdevumu. Balsošanas kārtībā viņiem jāizlemj ne vairāk, ne mazāk kā Dziesmu un deju svētku liktenis. Būt vai nebūt svētkiem?
