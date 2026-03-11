Pēc Finanšu ministrijas (FM) Pašvaldību finanšu stabilizācijas pastāvīgās komisijas iebildumiem par Rēzeknes pašvaldības 2026. gada budžetu dome to piektdien, 13. martā, grozīs, liecina izsludinātās domes sēdes darba kārtība.
Sēdē pašlaik iekļauti vairāki darba kārtības jautājumi, viens no tiem — grozījumi saistošajos noteikumos "Par Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības budžetu 2026. gadam". Izmaiņas budžetā jau skatītas Finanšu un budžeta komitejā.
Tāpat dome atkal lems par rekreācijas centra ēkas un tai piesaistītā zemesgabala Brīvības ielā 23a nomas tiesību izsoli, kā arī vairāku īpašumu atsavināšanu.
Domes sēde sasaukta pulksten 9.
FM Pašvaldību finanšu stabilizācijas pastāvīgā komisija, izvērtējot Rēzeknes finanšu situāciju, konceptuāli saskaņojusi pašvaldības prioritāro investīciju projektu sarakstu un uzdevusi veikt grozījumus 2026. gada budžetā, pārskatot uzturēšanas izdevumus.
Komisija Rēzeknes pašvaldībai uzdeva arī izvērtēt darbinieku skaita pieauguma pamatotību un nodrošināt, ka izdevumi tiek segti no kārtējā gada ieņēmumiem. Pēc budžeta grozījumiem Rēzeknes pašvaldībai jāiesniedz precizēts 2026. gada finansēšanas plāns.
Komisija uzsvēra, ka budžeta izdevumi jāplāno atbilstoši pieejamajiem resursiem, nepieļaujot saistību uzņemšanos bez finansiāla seguma, bet naudas līdzekļu atlikumi izmantojami vienreizējiem izdevumiem. Pašvaldībai prioritāri jānodrošina autonomo funkciju izpilde un uzņemto saistību segšana, virzoties uz efektīvāku pārvaldību un ilgtspējīgu finanšu stabilitāti.
Rēzeknes parādsaistības šogad sasniegs 18,58% no visa budžeta, liecina 23. janvārī domes sēdē apstiprinātais pašvaldības budžets. Plānots, ka pašvaldības ieņēmumi šogad sasniegs 56,5 miljonus eiro, bet izdevumi — 60,7 miljonus eiro.
