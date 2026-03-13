ASV uz laiku atļauj pirkt tankkuģos esošo Krievijas naftu

Dažās KC-135 misijās tomēr ir vajadzīgs navigators, un šī lidmašīna var pārvadāt līdz 37 pasažieriem.
Akciju cenas pasaules biržās krītas, naftas cenas pieaug bažās par ilgstošu Irānas karu
Akciju cenas pasaules biržās ceturtdien kritās, bet naftas cenas pieauga bažās par ilgstošu Irānas karu.
"Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā pieauga par 9,2% līdz 100,46 dolāriem par barelu, noslēdzot tirdzniecības sesiju virs 100 dolāriem par barelu pirmoreiz kopš 2022. gada augusta. Ņujorkas biržā WTI markas jēlnaftas cena pieauga par 9,7% līdz 95,73 ASV dolāriem par barelu.
Akciju cenas kritās, pastiprinoties bažām, ka bruņotais konflikts Tuvajos Austrumos ieilgs. ASV un Izraēla turpina triecienus Irānai, bet Teherāna uzbrūk Persijas līča valstīm un ir praktiski apturējusi tirdzniecību caur Hormuza šaurumu.
Tirgus nepārliecināja ASV prezidenta Donalda Trampa paziņojums, ka Irānas atturēšana no kodolieroča ieguves viņam ir svarīgāka par naftas cenu kontrolēšanu.
"Tirgos noteikti notiek kustība līdzi naftas cenām un pastāvošajām bažām par energorersu piegādes traucējumiem," sacīja "Edward Jones" vecākais analītiķis Andželo Kurkafass.
ASV enerģētikas ministrs Kriss Raits ceturtdien atzina, ka ASV bruņotie spēki pašlaik nav gatavi pavadīt tankkuģus cauri Hormuza šaurumam, jo bruņoto spēku līdzekļi ir koncentrēti uz triecieniem Irānai.
Kopš 28. februārī sākās ASV un Izraēlas karš ar Irānu, "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā ir pieaugusi par aptuveni 38%.
Irānas valsts televīzijā ceturtdien tika nolasīts pirmais jaunā augstākā līdera Modžtabas Hamenei paziņojums, kurā viņš solīja turpināt Hormuza šauruma blokādi. "Hormuza šauruma bloķēšanas svira noteikti ir jāizmanto," sacīja Hamenei.
ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" ceturtdien kritās par 1,6% līdz 46 677,85 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" saruka par 1,5% līdz 6672,62 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" samazinājās par 1,8% līdz 22 311,98 punktiem.
Londonas biržas indekss FTSE 100 ceturtdien kritās par 0,5% līdz 10 305,15 punktiem, Parīzes biržas indekss CAC 40 saruka par 0,8% līdz 7978,98 punktiem, bet Frankfurtes biržas indekss DAX samazinājās par 0,2% līdz 23 589,65 punktiem.
Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena ceturtdien pieauga par 9,7% līdz 95,73 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā palielinājās par 9,2% līdz 100,46 dolāriem par barelu.
Nīderlandes biržā "Title Transfer Facility" (TTF) dabasgāzes cena ceturtdien pieauga par 1,8% līdz 50,87 eiro par megavatstundu.
Eiro vērtība pret ASV dolāru ceturtdien kritās no 1,1574 līdz 1,1514 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,3419 līdz 1,3346 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu pieauga no 158,92 līdz 159,39 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu palielinājās no 86,25 līdz 86,27 pensiem par eiro.
