Multiinstrumentālists, komponists, problēmu risinātājs un radītājs Kočāns Miķelis, kurš savu skatuves vārdu raksta šādi un nekā citādi, laidis klajā jau otro džeza—blūza—roka—metāla sajaukumu, kas arī šoreiz īsāk definēts kā neo-šlāgers.
Jauno albumu sauc "Putraimi: Neo-šlāgeru kopums vol. 2" un tas tapis kopā ar Biezenītu un vēl citiem draugiem. Tas ir turpinājums 2023. gadā izdotajam albumam "Kannas: Neo-šlāgeru kopums".
Par "Putraimiem" Kočāns Miķelis saka: "Kā putraims putraimu dzenā manā putrā jeb albumā pētījām neo-šlāgera žanriskās robežas, trenējāmies sasaistīt attālākās emocijas vienā dziesmu pūrā."
Kopā ar Miķeli muzikāli darbojas basģitāriste Maija Mairita Imša, taustiņinstrumentāliste Līvija Mētra Mekša, taustiņinstrumentāliste un ģitāriste Eva Annija Vilka, kā arī ģitārists Emīls Gerhards Bērziņš jeb Biezenīts. Tas savukārt ir no 1. deklinācijas lietvārdu saimes aizgūts skatuves vārds, kas zinātkārajā datīvā rakstāms kā "Biezenītam".
Izteiksmīgi dažāds un attiecīgi pārsteigumiem pilns ir ne tikai jaunais Kočāna Miķeļa un kompānijas albums. Tādi ir arī viņu koncerti, kas sagaidāmi jau drīzumā. 10. aprīlī ieplānota uzstāšanās Rēzeknes kultūrvietā "Līpuoja", 25. aprīlī — Jelgavas klubā "Melno cepurīšu balerija", 8. maijā — Liepājas klubā "Fontaine Palace", 13. maijā — Rīgas džeza mājā "M/House of Jazz", bet 27. jūnijā Miķeli ar draugiem varēs ieraudzīt Cēsu mūzikas festivālā "SaulesBASS".
Jaunais albums noklausāms lielākajos mūzikas straumēšanas servisos.
