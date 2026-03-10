Grupas "The Sound Poets" čelliste Undīne Balode-Blisiņa gaida mazuli un jau šovasar kopā ar vīru kļūs par vecākiem, viņa atklājusi izdevumam "Privātā Dzīve". Māksliniecei tas būs trešais bērns.
Mūziķe stāsta, ka viņas vecākā meita Grieta nesen nosvinējusi 18 gadu jubileju, bet dēls Fricis tuvojas pusaudža gadiem. Abi bērni dzimuši laulībā ar TV un radio raidījumu vadītāju Gustavu Terzenu.
Pagājušā gada 3. maijā Balode-Blisiņa apprecējās ar topošo garīdznieku Raimondu Blisiņu, un jau šovasar ģimenē gaidāms pieaugums.
"Izjūtas ir gandrīz tādas pašas kā gaidot pirmos bērnus, taču tagad mana sirds ir daudz mierīgāka. Šobrīd jūtos ļoti labi, tikai enerģijas ikdienā ir mazliet mazāk, tāpēc cenšos pret sevi izturēties saudzīgi," stāsta Undīne. Bērniņš gaidāms jūnijā.
