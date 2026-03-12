88 gadu vecumā aktrise Olga Dreģe joprojām turpina aktīvu dzīvi teātrī. Leģendārā skatuves māksliniece 1. martā atzīmēja savu dzimšanas dienu, taču ikdienā viņas grafiks joprojām ir piepildīts ar mēģinājumiem un izrādēm, vēsta žurnāls "Privātā Dzīve".
Nesen aktrise piedalījās izrādes "Precēto sieviešu grēksūdzes" pirmizrādē, kur kopā ar citām aktrisēm uz skatuves atklāj sieviešu pieredzes stāstus. Paralēli viņa turpina spēlēt arī citās repertuāra izrādēs un gatavojas jaunām lomām.
Aizņemtības dēļ Dreģe pat nav paguvusi atbildēt uz visiem dzimšanas dienas sveicieniem. "Man nav laika runāt, jāmācās teksti," aktrise atzinusi, piebilstot, ka tuvākajā laikā gaidāma arī jauna pirmizrāde.
Lai gan pēc vairāk nekā sešām desmitgadēm Dailes teātrī viņa vairs nav štata aktrise, Dreģe joprojām regulāri piedalās teātra dzīvē un turpina kāpt uz skatuves.
