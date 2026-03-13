Lielbritānija plāno atteikties no bijušā premjerministra Vinstona Čērčila attēla uz piecu mārciņu banknotēm, tomēr iecere izsaukusi sašutumu likumdevēju vidū, kas uzstāj, ka nav pieļaujama Čērčila aizstāšana uz naudas zīmēm ar ūdra vai āpša attēliem.
Ieviešot jauna dizaina banknotes, no apgrozības tiks izņemtas mārciņas ar rakstnieces Džeinas Ostinas, gleznotāja Viljama Tērnera un matemātiķa Alana Tjūringa attēliem. Nākamajā banknošu sērijā būs attēloti Lielbritānijas savvaļas dzīvnieki. Par konkrētiem dzīvniekiem, kas varētu tikt attēloti uz jaunajām banknotēm, vēl notiks sabiedriskā apspriešana. Iespējamo kandidātu vidū ir āpši un ūdri, kā arī vardes, eži, pūces un tritoni. Jaunās banknotes parādīsies tikai pēc vairākiem gadiem. To otrā pusē būs karaļa Čārlza III portrets. Liberāldemokrātu līderis Eds Deivijs ir viens no likumdevējiem, kas kritizē ieceri. "Protams, godināsim mūsu brīnišķīgo Lielbritānijas dabu, bet Vinstons Čērčils palīdzēja glābt mūsu valsti un visu Eiropu no fašisma," politiķis pauda platformā "X". "Viņš ir pelnījis ko labāku par to, ka tiek aizstāts ar āpsi," norādīja Deivijs. Konservatīvo likumdevējs Alekss Bērgharts ieceri nosauca par apkaunojošu. "Viņš [Čērčils] ir pelnījis savu vietu uz mūsu piecu mārciņu banknotes. Viņu nedrīkst aizstāt ar ūdru," platformā "X" pauda politiķis, uzsverot, ka nedrīkst aizmirst "diženus cilvēkus, kas veidoja šo nāciju".
