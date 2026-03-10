Ledlauzis "Varma" kopš ledus navigācijas sākuma līdz pirmdienai, 9. martam, Rīgas jūras līcī apkalpojis 148 kuģus, pastāstīja Rīgas brīvostas pārvaldē.
Brīvostā informēja, ka patlaban ledus navigācija Rīgas ostā nav pārtraukta un "Varma" veic kuģu apkalpošanu atbilstoši ostas kapteiņa norādēm.
Pārvaldē norādīja, ka ledus sanesumi joprojām ir lielākā problēma un izaicinājums kuģu ceļā. Vienlaikus, lai arī krastu ir sasniedzis pavasaris un atkusnis, līcī joprojām ir ledus un tas ar vēju pārvietojas, veidojot sanesumus. Tādējādi kuģu kustības ceļus operatīvi pielāgo aktuālajai situācijai līcī.
Brīvostā arī atzīmēja, ka patlaban vēl nav iespējams prognozēt ledus navigācijas noslēgumu, jo tas ir atkarīgs no laika apstākļiem un vēja virziena.
Šonedēļ ledlauzis "Varma" turpinās darbu.
Šogad 4. februārī pēc Rīgas ostas kapteiņa rīkojuma ledlauzis "Varma" atstāja piestātni un devās darbā Rīgas jūras līcī.
Iepriekšējo reizi "Varma" ledus laušanas misijā devās 2018. gada ziemā.
Rīgas brīvostā 2025. gadā pārkrauti 16,749 miljoni tonnu kravu, kas ir par 7,3% mazāk nekā 2024. gadā. Rīgas osta pēc pārkrauto kravu apmēra ir lielākā osta Latvijā.
