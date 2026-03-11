Valdība sēdē ministri pagājušonedēļ uzklausīja un atbalstīja Birokrātijas mazināšanas rīcības grupas izstrādātos astoņus priekšlikumus birokrātijas mazināšanai.
Birokrātijas mazināšanas rīcības grupas vadītājs Jānis Endziņš darbu šajā amatā sāka pagājušā gada 1. decembrī, bet pati grupa birokrātijas mazināšanai tika izveidota 2025. gada 27. martā. Tajā darbojas valsts pārvaldes, uzņēmēju un nevalstisko organizāciju pārstāvji. Iepriekš to vadīja Valsts kancelejas direktors Raivis Kronbergs, kurš tagad ir grupas vadītāja vietnieks.
