Latvijā gada inflācija februārī kritusies līdz 2,3%

Latvijā patēriņa cenas šogad februārī salīdzinājumā ar janvāri palielinājās par 0,2%, bet gada laikā — šogad februārī salīdzinājumā ar 2025. gada februāri — pieauga par 2,3%, kamēr mēnesi iepriekš gada inflācija bija 2,9%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati.
Vienlaikus 12 mēnešu vidējais patēriņa cenu līmenis, salīdzinot ar iepriekšējiem 12 mēnešiem, februārī pieaudzis par 3,6%.
Būtiskākā ietekme uz cenu līmeņa izmaiņām 2026. gada februārī, salīdzinot ar janvāri, bija transporta grupai (+0,2 procentpunkti), atpūtai, sportam un kultūrai (+0,1 procentpunkts), alkoholiskajiem dzērieniem, tabakai (+0,1 procentpunkts), mājoklim, ūdenim, elektroenerģijai, gāzei un citiem kurināmajiem (+0,1 procentpunkts), kā arī pārtikai un bezalkoholiskajiem dzērieniem (-0,1 procentpunkts) un personiskajai aprūpei, sociālajai aizsardzībai, dažādām precēm un pakalpojumiem (-0,1 procentpunkts).
Mēneša laikā pārtikas un bezalkoholisko dzērienu cenas samazinājās par 0,6%.
Būtiskākā ietekme uz vidējā cenu līmeņa kritumu šajā grupā galvenokārt akciju rezultātā bija gaļas izstrādājumiem (-3,7%). Akciju ietekmē lētāks kļuva arī sviests (-9,4%), vājpiens (-5,2%), atspirdzinošie dzērieni (-6,4%), siers (-1,1%), žāvēta, sālīta vai kūpināta gaļa (-1,6%), citi miltu konditorejas izstrādājumi (-1,2%) un šokolāde (-1,3%). Cenas samazinājās svaigai, atdzesētai vai saldētai cūkgaļai (-1,4%), olīveļļai (-7%), augļu un dārzeņu sulām (-3,1%), kā arī kartupeļiem (-3,9%).
Savukārt mēneša laikā sadārdzinājās svaigi vai atdzesēti augļi un dārzeņi (+10,7%), svaigi vai atdzesēti lapu vai stublāju dārzeņi (+10,1%), žāvētas, sālītas vai kūpinātas zivis (+8,7%), garšvielas, kulinārijas garšaugi un sēklas (+6,9%), citi svaigi augļi (+5,7%), svaigas ogas (+4,9%), kā arī svaigas dateles, vīģes un tropu augļi (+3,4%).
Alkoholisko dzērienu un tabakas vidējais cenu līmenis mēneša laikā palielinājās par 1,2%.
Cigarešu cenas kāpa par 6,1%, savukārt alkoholiskajiem dzērieniem cenas samazinājās par 1,6%, ko ietekmēja akcijas stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem un liķieriem (-2,5%), kā arī vīnam (-1,6%).
Mājoklim, ūdenim, elektroenerģijai, gāzei un citiem kurināmajiem vidējais cenu līmenis mēneša laikā palielinājās par 0,4%.
Būtiskākā ietekme uz cenu kāpumu šajā grupā mēneša laikā bija cietajam kurināmajam (+5,9%). Dārgāki bija arī materiāli mājokļa uzturēšanai un remontam (+1,6%). Elektroenerģija sadārdzinājās vidēji par 0,2%, bet vidējais cenu līmenis siltumenerģijai samazinājās par 0,4%.
Veselības aprūpes grupā mēneša laikā vidējais cenu līmenis palielinājās par 0,6%. Būtiskākā ietekme uz cenu kāpumu šajā grupā akciju noslēgumu rezultātā bija medikamentiem. Dārgāki bija arī zobārstniecības pakalpojumi.
Transporta grupā cenas mēneša laikā pieauga par 1,7%, ko galvenokārt ietekmēja cenu kāpums degvielai (+3,4%),
tostarp dīzeļdegvielai — par 3,8%, benzīnam — par 2,8% un auto gāzei — par 0,3%. Mēneša laikā cenas pieauga pasažieru aviopārvadājumiem, personisko transportlīdzekļu apkopei un remontam. Savukārt cenas samazinājās riepām.