Ministru prezidentes birojs neveic un nav veicis sabiedrisko mediju redakcionālo lēmumu ietekmēšanu, atbildot uz opozīcijā esošās partijas "Latvija pirmajā vietā" (LPV) pieprasījumu par Latvijas Sabiedriskā medija (LSM) redakcionālās neatkarības nodrošināšanu, norādījusi Ministru prezidente Evika Siliņa (JV).
Siliņa informē, ka Latvijas Sabiedriskā medija redakcionālā neatkarība ir nostiprināta likumā un izpildvarai nav tiesību ietekmēt tā redakcionālos lēmumus. Neatkarību papildus stiprina ombuda institūts, redakcionālās vadlīnijas, ētikas principi un publiskie pārskati par sabiedriskā finansējuma izlietojumu.
Siliņa uzsver, ka valdības komunikācijas mērķis pirms 15. Saeimas vēlēšanām bija skaidrot sabiedrībai valdības darbu, ievērojot vārda brīvību un mediju autonomiju. Ministru prezidentes birojs nav ietekmējis sabiedrisko mediju saturu, un interviju tematiskie ieskati ir ierasta starptautiska prakse, kur konkrētie jautājumi paliek žurnālistu kompetencē.
Iepriekš LPV pieprasīja premjerei sniegt skaidrojumu par LSM redakcionālo neatkarību, valdības komunikācijas praksi un informācijas atklātību pirms 15. Saeimas vēlēšanām.
LPV interesē, vai premjeres birojs jebkad saskaņojis interviju jautājumus ar LSM un vai Siliņa redz riskus šādā praksē. Tāpat tiek vaicāts par iespējamu atšķirīgu attieksmi pret viņu intervijās, kā arī par protokoliem, kas regulē premjeres komunikāciju ar sabiedriskajiem medijiem, lai novērstu politisku ietekmi.
Deputāti prasīja vērtējumu par LSM finansēšanas modeli un tā ietekmi uz neatkarību, kā arī jautāja par valdības komunikāciju saistībā ar "airBaltic" un "Rail Baltica" pirms vēlēšanām. LPV arī aicināja Siliņu apliecināt, ka viņas birojs nekad nav ietekmējis LSM redakcionālos lēmumus.
