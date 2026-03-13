Kaut valsts lēmējvara izmēģina savas ietekmes sviras pārtikas cenu samazināšanā, tomēr Latvijā joprojām cilvēki izjūt pārtikas cenu augsto līmeni.
Dažām precēm cenas pa dienām un mēnešiem griežas uz augšu gluži kā skaitītājā...
Ministru prezidentes Evikas Siliņas ikgadējā ziņojumā Saeimai par Ministru kabineta paveikto starp vairākiem tematiem minēts arī šis. Premjere ziņo, ka valdība esot mērķtiecīgi strādājusi pie pārtikas cenu samazinājuma, veicinot zemo cenu pārtikas groza ieviešanu un samazinātās pievienotās vērtības nodokļa likmes 12% piemērošanu vairākiem pārtikas produktiem.
Ekonomikas ministrs Viktors Valainis nesen intervijā Latvijas Televīzijai stāstījis, ka martā plānots parakstīt papildu vienošanos attiecībā uz pārtikas produktu zemo cenu grozu, tostarp paplašinot tajā iekļaujamo produktu klāstu. Ministrs arī paudis nostāju, ka zemo cenu grozā iekļautajiem produktiem ir jābūt labāk saskatāmiem veikalos.
Centrālā statistikas pārvalde šonedēļ ziņoja par kārtējiem inflācijas rādītājiem – šā gada februārī, salīdzinot ar pagājušā gada februāri, Latvijā patēriņa cenas pieauga par 2,3%. Eksperti lēš – ja konflikts Tuvajos Austrumos turpināsies un attiecīgi tiks ietekmēts naftas un gāzes tirgus, tas skars arī Latvijas tautsaimniecību un secīgi arī patēriņa cenas.
