Jauniešu intereses dēļ Aizsardzības ministrija līdz 13. aprīlim pagarinājusi pieteikšanos valsts aizsardzības dienesta jūlija iesaukumam, informēja ministrija.
Latvijas pilsoņi vecumā no 18 līdz 27 gadiem aicināti brīvprātīgi pieteikties gan uz 11 mēnešu militāro dienestu, gan piecu gadu Zemessardzes dienestu, kas sāksies šī gada 17. jūlijā.
Sākotnējā pieteikšanās 2026. gada vasaras iesaukumam noslēdzās 14. janvārī, bet ministrija joprojām saņemot jauniešu un viņu vecāku vēstules un zvanus par vēlmi iziet valsts aizsardzības dienestu vēl šovasar, jo dažādu iemeslu dēļ nokavēts pieteikšanās termiņš.
Patlaban jauniešiem ir iespēja pieteikties 11 mēnešu dienestam Zemessardzes 36. kaujas atbalsta bataljonā Lūznavā un Zemessardzes bataljonā Skrundā, kā arī piecu gadu dienestam Zemessardzē četrās Zemessardzes brigādēs — Rīgas, Vidzemes, Kurzemes un Latgales.
Brīvprātīgi piesakoties uz šī gada jūlija iesaukumu, pilsoņi netiek pakļauti tālākai atlasei pēc nejaušības principa uz nākamajiem iesaukumiem. Brīvprātīgi pieteikušies karavīri saņems ikmēneša kompensāciju 600 eiro. Dienesta karavīri saņems arī atvaļināšanās kompensāciju — 1100 eiro pēc nodokļu nomaksas.
Tāpat pēc dienesta sekmīgas noslēgšanas brīvprātīgie valsts aizsardzības dienesta karavīri var pretendēt uz studijām budžeta vietās valsts augstskolās un koledžās klātienes un neklātienes studiju programmās, ja tie atbildīs augstskolas un studiju programmas uzņemšanas noteikumu minimālajām prasībām.
Piecu gadu Zemessardzes valsts aizsardzības dienesta karavīri saņem kompensāciju par dienām, kurās tiek pildīts dienests.
Līdz šī gada 14. janvārim 2026. gada valsts aizsardzības dienesta jūlija iesaukumam Nacionālajos bruņotajos spēkos pieteicās līdz šim lielākais brīvprātīgo skaits — 1560 Latvijas pilsoņi. Tas ir teju divreiz vairāk nekā gadu iepriekš.
Aptauja
Ko jums nozīmē valsts apbalvojums?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu