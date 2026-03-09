Pēc Irānas teokrātiskā režīma augstākā vadoņa ajatollas Ali Hamenei likvidācijas ASV un Izraēlas triecienos par viņa pēcteci izraudzīts viņa dēls Modžtaba Hamenei, svētdien pavēstīja valsts ziņu aģentūra IRNA.
Kā ziņots, Hamenei seniors tika likvidēts Izraēlas uzlidojumā Teherānai 28. februārī, kad sākās Izraēlas un ASV uzbrukums Irānai.
Jauno režīma augstāko vadoni saskaņā ar Irānas konstitūciju izraugās 88 garīdznieki, kas veido Ekspertu sanāksmi.
Iepriekš saskaņā ar neapstiprinātām ziņām kļuva zināms, ka galvenie kandidāti uz režīma augstākā vadoņa amatu ir 56 gadus vecais Modžtaba Hamenei un pirmā Irānas teokrātiskā režīma augstākā vadoņa ajatollas Ruhollaha Homeinī 53 gadus vecais mazdēls Hasans Homeinī.
Bahreinā Irānas lidrobotu uzbrukumā ievainoti 32 cilvēki
Bahreina paziņojusi, ka Irānas lidrobotu uzbrukumā Sitras salai naktī uz pirmdienu ievainoti 32 cilvēki.
Četri cilvēki guvuši smagus ievainojumus. Visi cietušie, tajā skaitā bērni, ir Bahreinas pilsoņi, teikts Veselības ministrijas paziņojumā.
Starp ievainotajiem ir kāda 17 gadus veca meitene, kas guvusi smagas galvas un acu traumas, kā arī kāds divus mēnešus vecs zīdainis.
Arī Kataras galvaspilsētā Dohā pirmdien bija dzirdami vairāki sprādzieni, ziņo aģentūras AFP žurnālisti. Par jauniem Irānas uzbrukumiem ziņo arī Saūda Arābija un Kuveita.
Kataras Aizsardzības ministrija pirmdien paziņojusi, ka tās armija pārtvērusi Irānas raķešu triecienu.
Savukārt Saūda Arābijas Aizsardzības ministrija paziņojusi, ka pārtverti divi lidroboti, kas lidojuši Šaibahas naftas lauku virzienā.
Arī Kuveitas Aizsardzības ministrija pirmdien ziņo, ka tās gaisa aizsardzība darbojas, lai pārtvertu raķešu un lidrobotu uzbrukumus.
Saskaņā ar varasiestāžu datiem svētdien Irāna uz Persijas līča valstīm raidīja septiņas raķetes un piecus lidrobotus.
ASV sola neuzbrukt Irānas enerģētikas nozarei
ASV saudzēs Irānas energoinfrastruktūru, svētdien paziņoja ASV enerģētikas ministrs Kriss Raits.
Viņš telekanālam CNN sacīja, ka traucējumi naftas un gāzes rūpniecībā būs īslaicīgi - "sliktākajā gadījumā tās būs dažas nedēļas. Tie nav mēneši."
Izraēla sestdien uzbruka naftas noliktavām Teherānā un tās apkārtnē, izraisot milzīgus ugunsgrēkus.
"Tie ir Izraēlas triecieni, tās ir vietējās degvielas noliktavas," teica Raits.
Kara dēļ ir gandrīz pilnībā slēgts Hormuza šaurums, caur kuru parasti tiek pārvadāti gandrīz 20% pasaules jēlnaftas un aptuveni 20% sašķidrinātās dabasgāzes.
