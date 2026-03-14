Kas satrauc "Latvijas Avīzes" lasītājus? Publicējam viedokļus, kas izskanēja, lasītājiem šonedēļ zvanot uz redakciju.
- Brigita Aldermane Jaunjelgavā: "Sāp sirds par tiem dzīvniekiem – savvaļas tauriem un zirgiem –, kuri šoziem gājuši bojā Ķemeru nacionālā parka Dunduru pļavās. Vajadzēja par tiem rūpēties savlaicīgi, tad nebūtu tagad jārāda tādi televīzijas sižeti ar beigtiem dzīvniekiem... Tikai tagad, kad viss ir galīgi salaists grīstē, sākam meklēt vainīgos. Atbildīgi ir tie, kas tos palaida brīvībā. Ja cilvēki būtu informēti, ka dzīvniekiem trūkst barības, daudzi būtu aizgādājuši viņiem kaut pa pāris siena rullīšiem."
- Guntars Saulītis Bauskā: "Uzskatu, ka parlamenta vēlēšanu sistēma nekādā veidā neietekmē valsts attīstību, tāpēc nekas šajā ziņā nav jāmaina. Vēlēšanu sistēmu grib mainīt neizdevušies uzņēmēji, kas stāv aiz zināmā režisora, ar viņu manipulē. Taču vēlēšanās balsu skaitīšanu nevajadzētu veikt elektroniski, jo ar tehnoloģijām šo procesu ir iespējams ietekmēt."
- Modris Fokerots Kuldīgā: "Alvja Hermaņa jaunizveidotā politiskā spēka piedāvātajām izmaiņām vēlēšanu sistēmā ir daudzi plusi. Piemēram, tās samazinās iespējas tikt ievēlētiem šādiem tādiem pidriķiem, kuri, sēžot uz astes kādai populārai partijai, sola zelta kalnus. Taču jebkurā gadījumā vēlēšanās savā starpā cīnīsies partijas, jo bezpartijisku cilvēku nav daudz, viņiem nav politiskās pieredzes, līdz ar to arī viņu solījumiem nav lielas ticības."
- Vilnis Jēkabsons Rīgā: "Ja Nacionālā apvienība, "Apvienotais saraksts" un partija "Austošā Saule Latvijai" uz vēlēšanām izveidos vienotu sarakstu, mana astoņu cilvēku lielā ģimene balsos par to, jo tad būs plašāks kandidātu klāsts, no kuriem izvēlēties. Taču, ja neizveidos, balsosim par Alvja Hermaņa partiju, jo uzskatu, ka valstī ir nepieciešamas kapitālas pārmaiņas. Tas ir skaidrs, redzot kaut vai tikai to celtniecības monstru pie lidostas un "zelta pāli" Daugavā."
Trešdien, 18. martā, no plkst. 10 līdz 13 jūs uzklausīs Egils Līcītis.
