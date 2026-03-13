Realitātes seriāla "Ģimene burkā" dalībniece Vendija Karalkina nākusi klajā ar priecīgu vēsti – viņas dēls Daniels ir pametis Itāliju, lai savu nākotni saistītu ar Latviju. Turklāt jaunietis šeit jau ir paspējis kļūt par uzņēmēju. Lai gan mātes un dēla saikne kļuvusi ciešāka, klātienes tikšanos abi vēl nav paspējuši noorganizēt.
Paralēli ģimenes norisēm Vendija mērķtiecīgi trenējas, lai startētu bodibildinga sacensībās gan vietējā, gan pasaules mērogā. Gatavošanās režīms ietver arī vizuālo progresu fiksēšanu, kur talkā nāk vīrs Pāvels – viņš uzņemas fotogrāfa lomu, lai vēlāk abi kopīgi analizētu sievas fizisko formu un stāju. Tieši viena šāda fotosesijas procesa laikā Vendija saņem ziņu no Daniela, kas liek viņai dalīties pārdomās par abu komunikāciju: "Tu jau zini, ka mēs visu laiku esam kontaktā un sarakstāmies. Nu, ne gluži katru dienu, bet, nu, reizi nedēļā noteikti."
Kopš Daniela ierašanās Latvijā ir pagājis aptuveni mēnesis. Kā norāda pati Vendija, dēlam šobrīd klājas labi un viņš ir uzsācis jaunu dzīves posmu: "Mans dēls Daniels ir atgriezies Latvijā jau mēnesi. Viņš ir uzsācis savu biznesu."
Tā kā Daniela darba vieta atrodas aptuveni 200 kilometru attālumā no Gulbenes puses, loģistikas un aizņemtības dēļ abi vēl nav tikušies. Vendija skaidro, ka dēla jaunais projekts šobrīd prasa maksimālu atdevi: "Mēs zinām, ka jebkurš bizness sākuma posmā ir ļoti, ļoti daudz laiku prasošs, tāpēc nav gluži vēl sanācis laika tā, ka viņš spētu atbraukt 200 kilometrus no Rīgas un pēc tam vēl atpakaļ."
Jāatgādina, ka iepriekšējās sezonas izskaņā skatītājus pārsteidza Karalkinu ģimenes noslēpums – atklājās, ka Vendijai ir pieci bērni. Šis fakts bija jaunums pat viņas meitai Vikai, kura līdz tam brīdim par brāļa eksistenci neko nezināja. Tā kā Vendijas vecākie bērni jau sen uzsākuši patstāvīgas gaitas, viņi ikdienā kopā ar mātes jauno ģimeni nedzīvo.
Daniels savulaik Itālijā strādāja par pavāru un, sekojot mātes piemēram, aizrāvās ar sportu. Šobrīd, kad kontakts ir veiksmīgi atjaunots un dēls ir tepat Latvijā, Vendija plāno beidzot iepazīstināt Viku ar viņas vecāko brāli, piepildot savu lielo vēlēšanos, par ko sapņoja jau Adventes laikā.
VIDEO:
