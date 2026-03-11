Latvijas ratiņkērlingisti Polīna Rožkova un Agris Lasmans trešdien Milānas un Kortīnas paralimpiskajās spēlēs jaukto pāru sacensībās izcīnīja bronzas godalgas, kas Latvijai ir pirmās godalgas ziemas spēlēs.
Spēlē par trešo vietu Latvijas ratiņkērlingisti ekstraendā ar 11:10 pārspēja ASV komandu.
Pēc pirma enda Latvijas komanda nonāca iedzinējos ar 0:4, bet aizvadīja ļoti sekmīgu nākamo endu, gūstot piecus punktus un panākot 5:4 savā labā. Turpinājumā Rožkova/Lasmans panāca 7:5, bet sestajā endā amerikāņi guva četrus punktus, izvirzoties vadībā ar 9:7. Septītajā endā Latvijas parasportisti guva trīs punktus un panāca 10:9 savā labā, bet astotajā endā ASV panāca 10:10.
Ekstraendā pārāki bija latvieši, cīņu uzvarot ar 11:10.
Cīņā par zelta godalgām Ķīnas komanda ar 9:7 ekstraendā pieveica Dienvidkoreju.
Jau ziņots, ka pusfinālā Latvija ar 3:8 zaudēja Ķīnai, bet amerikāņi ar 3:6 piekāpās Dienvidkorejai.
Pamatturnīrā Rožkova/Lasmans ar 6:11 atzina ASV pārākumu, ar 2:10 zaudēja Ķīnai, ar 5:6 piekāpās Lielbritānijas pārim, tad ar 9:6 apspēlēja Igauniju un ar 9:4 uzvarēja Itālijas komandu, kā arī ar 5:4 pārspēja Dienvidkoreju un ar 10:4 guva panākumu pār Japānu.
Pēc septiņām aizvadītām spēļu kārtām Latvijas ratiņkērlingisti ar bilanci 4-3 ierindojās ceturtajā pozīcijā, bet amerikāņi ar tādu pašu bilanci ieņēma otro vietu.
Milānas un Kortīnas paralimpiskās spēles norisināsies līdz 15. martam.
