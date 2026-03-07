Krievijas raķešu triecienā daudzstāvu ēkai Harkivā naktī nogalināti desmit cilvēki un vairāki ievainoti, sestdien paziņojušas Ukrainas varasiestādes.
Nogalināto vidū ir vairāki bērni.
Gaisa trauksmes sirēnas naktī skanēja arī citās Ukrainas pilsētās, tajā skaitā Kijivā un Odesā.
Krievija naktī uz sestdienu uzbruka Ukrainai ar 480 droniem un 29 raķetēm, pavēstīja Ukrainas gaisa spēki.
Ukraina: Krievijas dzīvā spēka zaudējumi sasniedz 1 272 360
Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā līdz sestdienas rītam sasnieguši 1 272 360 karavīrus, ziņo Ukrainas armijas ģenerālštābs.
Saskaņā ar ģenerālštāba datiem diennakts laikā iznīcināti 1010 iebrucēji.
Kopš atkārtotā iebrukuma sākuma 2022. gada 24. februārī Krievija zaudējusi 11 737 tankus, 24 151 bruņutransportieri, 38 004 lielgabalus un mīnmetējus, 1670 daudzlādiņu reaktīvās iekārtas, 1322 zenītartilērijas iekārtas, 435 lidmašīnas, 349 helikopterus, 161 858 bezpilota lidaparātus, 4384 spārnotās raķetes, 30 kuģus un ātrlaivas, divas zemūdenes, 81 812 automobiļus un autocisternas, kā arī 4080 specializētās tehnikas vienības.
Krievijas zaudējumu apmērs tiek precizēts, jo informācijas ieguvi traucē karadarbība.
