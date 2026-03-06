Rīgas domes deputātam Jakovam Plineram ("Stabilitātei") draud 350 eiro naudas sods par sava foto ar apbalvojumiem publicēšanu sociālajā medijā "Facebook".
Pliners informēja, ka 23. februārī, tā dēvētajā Padomju armijas un Jūras kara flotes dienā, viņš savā "Facebook" lapā nopublicēja foto, kurā apģērbam piestiprinājis viņam esošos apbalvojumus.
Starp tiem ir apbalvojumi gan no PSRS laikiem, gan Krievijas, gan Latvijas PSR. Tāpat esot arī ordenis, kas viņam esot vissvarīgākais un ko viņam uzdāvinājis mazdēls, ar uzrakstu — "Pats labākais vectētiņš". Ir arī apbalvojums no Latvijas ebreju kara veterānu asociācijas.
Pliners saņēmis vēstuli no Valsts policijas, kurā tiek informēts, ka viņš atzīts par personu, kas saucama pie administratīvās atbildības.
Pārkāpums, ko Pliners esot pieļāvis, paredzēts Administratīvo sodu likuma 13. pantā par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā.
Minētais pants nosaka atbildību par bijušās PSRS, bijušo PSRS republiku un nacistiskās Vācijas karogu, bruņoto spēku un likumības un kārtības uzturēšanas orgānu izmantoto piederību identificējošo apģērbu, kā arī šā apģērba elementu, tostarp padomju simbolu — sirpja un āmura līdz ar piecstaru zvaigzni — izmantošanu publiskā vietā.
Par šādu pārkāpumu fiziskām personām piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 70 naudas soda vienībām jeb 350 eiro.
Pliners norādīja, ka sākotnēji sniegs paskaidrojumus. Ja viņam tiks piemērots sods, viņš apsvērs iespēju to pārsūdzēt.
