Valsts un pašvaldību īpašumā esošo objektu izvērtēšanā konstatēts, ka 407 no tiem ir piemēroti patvertņu izveidei, izriet no Iekšlietu ministrijas (IeM) sagatavotā informatīvā ziņojuma, kas otrdien tiek skatīts Ministru kabineta Krīzes vadības sēdē.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) apsekotajos valsts un pašvaldību īpašumos 1278 objekti daļēji atbilst prasībām, bet 1755 objekti neatbilst patvertnes izveidei. Vēl 1270 objektus nebija iespējams novērtēt.
Ziņojumā arī sniegta informācija par progresu Eiropas Savienības (ES) kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam pasākumā, kas paredz patvertņu pielāgošanu un aprīkošanu civilās aizsardzības mērķiem. Patlaban iesniegti 509 pieteikumi objektiem patvertņu pielāgošanai un aprīkošanai. Lielākā daļa objektu ir pašvaldību īpašumā.
Pasākuma īstenošanai pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums ir vairāk nekā 22 miljoni eiro, savukārt kopējais attiecināmais finansējums ar līdzfinansējumu pārsniedz 26 miljonus eiro. No ERAF līdzekļiem pašvaldību objektiem paredzēti vairāk nekā 17 miljoni eiro, bet valsts objektiem — gandrīz četri miljoni eiro.
Krīzes vadības sēdē apspriests arī progress patvertņu izveidē Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmā "Vietējā attīstība un noturība", kur civilās aizsardzības infrastruktūras uzlabošanai paredzēti vairāk nekā 32 miljoni eiro. IeM norādīja, ka visas potenciāli attiecināmās pašvaldību pieteiktās patvertnes varētu tikt finansētas no pieejamajiem līdzekļiem.
IeM piedāvā iespējamo finansējuma pārpalikumu novirzīt valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas trauksmes sirēnu modernizācijai un pārklājuma paplašināšanai, īpaši Latvijas austrumu pierobežā. Plānots modernizēt esošās sirēnas un uzstādīt jaunas vairākos reģionos, tostarp Latgalē un Rīgā.
