47 gadu vecumā mūžībā devusies rakstniece, tulkotāja, ilustratore un humanitāro zinātņu doktore Lilija Berzinska (1978–2026), pavēstīja izdevniecība “Dienas Grāmata”.
Berzinska literatūrā debitēja ar pašas ilustrēto bērnu grāmatu “Nezināmais zvērs” (2009). Tai sekoja vairāki darbi bērniem, tostarp “Ziloņu dārzs” (2012), “Pļavas pasakas” (2014), “Lamzaks meklē Lamzaku” (2016), “Skelets skapī” (2018), “Meža pasaka” (2018), “Lidojošo cūku nams” (2021), “Atmiņu kaste” (2022), “Ronēns Mākonītis” (2023) un “Kā Mizgrauzis atrada mīlestību” (2024).
2015. gadā iznāca arī viņas pirmais darbs pieaugušajiem – romāns “Putnu osta”, kam 2017. gadā sekoja pasaka “Pasaules centrs”. Berzinska aktīvi darbojās arī kā tulkotāja no angļu un zviedru valodas.
Vairāki autores darbi nominēti Latvijas Literatūras gada balvai, bet 2019. gadā viņa balvu ieguva par grāmatu “Skelets skapī”.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu