Maiami "Heat" centra pozīcijas spēlētājs Bams Adebajo otrdien aizvadīja vienu no iespaidīgākajām spēlēm NBA vēsturē, gūstot 83 punktus un palīdzot savai komandai ar 150:129 pārspēt Vašingtonas "Wizards".
Ar šo sniegumu Adebajo uzstādīja otro rezultatīvāko spēli līgas vēsturē, apsteidzot Kobi Braientu, kurš 2006. gadā guva 81 punktu. Rekords joprojām pieder Viltam Čemberleinam, kurš 1962. gadā iemeta 100 punktus.
28 gadus vecais Adebajo jau pirmajā ceturtdaļā guva 31 punktu, bet līdz puslaika pārtraukumam bija sakrājis 43 punktus, kas ir jauns "Heat" rekords vienā puslaikā. Spēli viņš noslēdza ar 20 precīziem metieniem no laukuma 43 mēģinājumos, kā arī realizēja 36 no 43 soda metieniem.
Šī bija arī rezultatīvākā spēle Maiami kluba vēsturē — līdz šim rekords piederēja Lebronam Džeimsam, kurš 2014. gadā guva 61 punktu.
"Pilnīgi sirreāls vakars," pēc mača sacīja "Heat" galvenais treneris Ēriks Spoelstra. "Mēs šajā arēnā esam piedzīvojuši daudz lielu brīžu, bet šis vienkārši notika — un mēs visi bijām liecinieki kaut kam īpašam."
Arī pats Adebajo pēc spēles neslēpa emocijas: "Vilts, es, un tad Kobe. Tas izklausās neticami. Šis ir brīdis, ko es nekad neaizmirsīšu."
