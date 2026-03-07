ANO Cilvēktiesību padomē 27. februārī īpaša uzmanība pievērsta drošības un cilvēktiesību situācijai Dienvidsudānā, kas strauji saasinās. ANO augstais cilvēktiesību komisārs Folkers Tērks brīdina, ka valsts nonākusi “bīstamā punktā”, kur pieaugošā vardarbība un politiskā nenoteiktība apdraud 2018. gada miera vienošanos un var novest pie jauna pilna mēroga pilsoņu kara.
Kopš decembra valdības un opozīcijas spēki, kā arī tiem lojālas kaujinieku grupas uzbrukušas civiliedzīvotājiem septiņos štatos. Džonglejas štatā vien mājas pametuši vairāk nekā 280 000 cilvēku. ANO dati liecina, ka janvārī nogalināti vismaz 189 civiliedzīvotāji, bet cilvēktiesību pārkāpumu skaits mēneša laikā pieaudzis par 45%. Dokumentēti vairāk nekā 250 ar konfliktu saistīti seksuālās vardarbības gadījumi un vismaz 550 nolaupīšanas.
Tērks norādīja, ka abās pusēs novērojams militārās disciplīnas sabrukums, bet spriedzi pastiprina naida runa un aicinājumi uz vardarbību. Vienlaikus valstī saasinās humanitārā krīze — palīdzība nepieciešama gandrīz 10 miljoniem cilvēku, bet vairāk nekā 2,3 miljoni ir pārvietoti valsts iekšienē.
Situāciju vēl vairāk sarežģī karš kaimiņvalstī Sudānā. Dienvidsudānā atgriezušies vai patvērumu meklējuši vairāk nekā 1,3 miljoni cilvēku. Vardarbība un nedrošība apgrūtina humānās palīdzības sniegšanu, vairākos reģionos ANO operācijas pat apturētas.
ANO aicina nekavējoties pārtraukt karadarbību un atjaunot iekļaujošu politisko dialogu, uzsverot, ka cilvēktiesību uzraudzības mehānismi šobrīd Dienvidsudānā signalizē par kritisku situāciju.
