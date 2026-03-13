Valsts policija marta sākumā, veicot operatīvās darbības, iepriekš uzsāktos kriminālprocesos par zādzībām un laupīšanu Daugavpilī aizturējusi divus vīriešus. Vienam no aizturētajiem piemērots drošības līdzeklis — apcietinājums.
Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Dienvidlatgales iecirkņa amatpersonas saņēma informāciju, ka šā gada 12. februārī Daugavpilī nenoskaidrota persona uzbruka 1984. gadā dzimušam vīrietim, nodarīja viņam miesas bojājumus un nolaupīja personīgās mantas, tostarp dzīvokļa atslēgas. Pēc šī noziedzīgā nodarījuma persona izmantoja nolaupītās dzīvokļa atslēgas, iekļuva cietušā vīrieša dzīvoklī un nozaga televizoru "XIAOMI" un portatīvo datoru. Kopējais materiālais zaudējums — 729 eiro.
Veicot operatīvās un izmeklēšanas darbības, likumsargi noskaidroja personu, kura saistīta ar iepriekš minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem. 2. martā Dienvidlatgales iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas amatpersonas aizturēja 1979. gadā dzimušu vīrieti.
Likumsargiem izdevās arī atgūt nolaupītās mantas.
Valsts policijā pret 1979. gadā dzimušo vīrieti ir uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 176. panta pirmās daļas, proti, par svešas kustamas mantas nolaupīšanu, ja tā saistīta ar vardarbību vai vardarbības draudiem (laupīšana). Tāpat arī pēc Krimināllikuma 175. panta trešās daļas, proti, par zādzību, ja tā izdarīta iekļūstot transportlīdzeklī, dzīvoklī vai citā telpā, vai ja tā izdarīta no glabātavas vai ietaises, kas savieno glabātavas, kā arī par transportlīdzekļa zādzību.
Savukārt, veicot izmeklēšanu citā kriminālprocesā par zādzību no kāda dzīvokļa Daugavpilī, likumsargi uz aizdomu pamata šā gada 3. martā aizturēja 1986. gadā dzimušu vīrieti. Veicot operatīvās un izmeklēšanas darbības, likumsargi noskaidroja 1986. gadā dzimušā vīrieša saistību ar šo noziegumu. Zināms, ka persona šā gada 15. janvārī iekļuva dzīvoklī un nozaga mobilo telefonu, lādīti ar dārglietām un skaidru naudu. Materiālais zaudējums nodarīts 730 eiro apmērā.
Jāmin, ka šā gada 5. martā tiesa aizturētajam vīrietim piemēroja drošības līdzekli — apcietinājumu.
Pret vīrieti uzsākts kriminālprocess pēc 175. panta trešās daļas, proti, par zādzību, ja tā izdarīta, iekļūstot transportlīdzeklī, dzīvoklī vai citā telpā, vai ja tā izdarīta no glabātavas vai ietaises, kas savieno glabātavas, kā arī par transportlīdzekļa zādzību.
