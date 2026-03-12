Latvijas izlases uzbrucējs Eduards Tralmaks trešdien pirmo reizi karjerā tika izsaukts uz Nacionālās hokeja līgas (NHL) klubu Detroitas "Red Wings".
Kā vēsta "Red Wings", kopā ar latviešu uzbrucēju no vienības fārmkluba Amerikas hokeja līgā (AHL) Grendrepidsas "Griffins" izsaukti arī Šeldons Drīss un Džordans Lenards.
Detroitas komandā vairāki uzbrucēji guvuši savainojumus, kas licis saukt palīgā spēkus no AHL.
"Red Wings" rindās traumēti ir kapteinis Dilans Larkins, Endrū Kops un Neits Danielsons.
Tralmaks šosezon "Griffins" komandā, kas ir AHL līdere, kopumā 49 spēlēs sakrājis 28 (18+10) punktus, esot vienības sestais rezultatīvākais spēlētājs un ceturtais labākais vārtu guvējs.
Ar "Red Wings" latviešu uzbrucējam ir divvirzienu līgums uz šo sezonu.
"Red Wings" ar 79 punktiem 65 spēlēs ieņem sesto vietu Austrumu konferencē, esot trīs punktus virs "play off" sliekšņa. Nākamo spēli detroitieši aizvadīs naktī uz piektdienu pēc Latvijas laika, kad viesos tiksies ar Zemgus Girgensona pārstāvēto Tampabejas "Lightning" komandu.
