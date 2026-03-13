Rīgā, Rītabuļļu mežā, marta sākumā pastaigas laikā kādai sievietei tika iešauts mugurā. Par notikušo sākts kriminālprocess, un policija skaidro apstākļus, ziņo Latvijas Sabiedriskais medijs (LSM).
Sieviete stāsta, ka 4. martā ap pulksten 14.20 kopā ar draudzeni pa koka taku devusies jūras virzienā, kad pēkšņi sajutusi asas sāpes mugurā un sapratusi, ka ir sašauta. Šāviena troksni viņa nav dzirdējusi. Draudzene pamanījusi caurumu jakā un palīdzējusi cietušajai nokļūt mājās, no kurienes izsaukta neatliekamā medicīniskā palīdzība.
Sākotnēji sieviete no došanās uz slimnīcu atteikusies, bet nākamajā dienā sliktās pašsajūtas dēļ izsaukusi mediķus atkārtoti. Viņa nogādāta Paula Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā, kur izmeklējumos konstatēts svešķermenis tuvu mugurkaulam. Sievietei ieteikts ārstēties ambulatori ģimenes ārsta uzraudzībā.
Sāpes saglabājās, un vēlāk sieviete tika uzņemta Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā, kur
šonedēļ operācijā no muguras izņemts aptuveni 2,3 centimetrus garš svešķermenis.
Valsts policijā par notikušo sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 231. panta otrās daļas par huligānismu, ja tas saistīts ar miesas bojājumu nodarīšanu vai izdarīts, lietojot ieročus. Tiks veikta tiesu medicīniskā ekspertīze, kā arī, visticamāk, lodes ekspertīze.
Policija aicina atsaukties iedzīvotājus, kuriem varētu būt informācija par notikušo. Pašlaik tiek vērtēts, no kāda ieroča šāviens izdarīts — sākotnēji pieļauts, ka tas varētu būt pneimatiskais ierocis, taču galīgo atbildi sniegs ekspertīze.
