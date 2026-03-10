Latvijas futbola virslīgas sākums iezīmējies ar tiesnešu lēmumiem vairākās spēlēs, kas licis akcentēt video atkārtojuma sistēmas neesamību pirmajā mēnesī.
Šobrīd Latvijas Futbola federācija ievieš jaunu sistēmu, lai video tiesnesis būtu pilnīgi visās spēlēs, bet tā darboties sāks aprīlī.
Pirmajā kārtā centrālā bija "Liepājas" tikšanās mājās ar "Rīgu", un vēju pilsētas pārstāvji uzvarēja čempionus ar 2:1, pateicoties diviem realizētiem 11 metru sitieniem. Abus nopelnīja 22 gadus vecais pussargs Danila Patijčuks – jau otrajā minūtē un tad pašā mača izskaņā, šīs iespējas aukstasinīgi realizēja Kivons Leidsmans un Džibrils Gejs. Izšķirošajā "pendelē", ja būtu video atkārtojums, lēmums, iespējams, tiktu mainīts, lai gan ir redzams, ka Emīls Birka pietur aiz krekla Patijčuku. "Liepāja" uzvarēja Rīgu pirmo reizi kopš 2022. gada maija, pēc tam bijuši vien divi neizšķirti.
"RFS" ar diviem Jāņa Ikaunieka veiksmīgajiem sitieniem otrajā stāvā iesvētīja virslīgā Ogres "United" (2:0). Rīdzinieki maču beidza mazākumā, jo sarkano kartīti par nelielu grūdienu, kas bija atbildes reakcija, saņēma Ismaels Diomandē. Ar diviem vārtiem izcēlās arī Filips Hašeks, nodrošinot "Jelgavai" panākumu pār "Tukumu 2000" (2:1). Labā noskaņojumā tālo ceļu mājup no Latgales mēroja "Grobiņa", kas ar 1:0 pārspēja "Daugavpili", bet "Auda" mazākumā guva divus vārtus un uzvarēja "Super Novu" (2:1).
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu