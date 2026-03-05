Šovā “Limuzīns dāvanā” cīņa kļūst arvien spraigāka. Spēles dalībnieki melo un izmanto jebkādus ieročus, manipulējot ar konkurentiem. Monta pie vakariņu galda vēlas noskaidrot – cik tālu katrs no spēles dalībniekiem būtu gatavs iet un par ko un kur melot? Vai tiešām pat baznīcā dots solījums nav nekā vērts? Diskusija ātri vien kļūst nokaitēta.
Spēles “Limuzīns dāvanā” dalībnieki sēdušies pie vakariņu galda, un ātri vien sākas arī dažādas sarunas. Pirmajai jautājums rodas Veronikai – viņa vēlas noskaidrot, kurš ir balsojis par viņu. Dīvainā kārtā atzīšanās ne no viena nav jāizspiež – Roberts uzreiz paziņo, ka tas bijis viņš.
Taču viņš ir gatavs samaksāt par savu rīcību: “Man tā sanāca, bet es esmu tavā labā gatavs izdarīt kaut ko – ko tu vēlies? Mans piedāvājums ir – apnest tevi apkārt pilij uz pleciem.”
Arī Montai ir jautājums, tēmēts tieši Kristapam: “Tad, kad Aivars teica mašīnas dēļ viņš arī baznīcā melotu, un tu māji ar galvu, tas nozīmē, ka tu arī melotu baznīcā? Tu pēc tam kāptu tajā mašīnā?”
Kristapa vietā atbildēt metas Rūdolfs K.: “Es uzskatu, ka tas ir absolūti muļķīgs arguments. Jā, es kāptu, un vēl savu ģimeni tajā vestu.” Rūdolfam ir pamatojums savai domai: “Kā spēles paņēmiens – ļoti gudri. Bet, ja viņa to nopietni domā – dari to droši, bet ne spēlē. Un neizmanto to pret mani.”
Kristaps pievienojas Rūdolfa K. viedoklim: “Tu nevari būt pārliecināta par nevienu cilvēku, kurš reāli ticīgs. Sensitīvs jautājums.”
Montai šī vīriešu atbilde šķiet nepieņemama, viņa ir neizpratnē un uzvelkas arvien vairāk – vai viņiem nav vispār nekādu robežu, vai tiešām melotu par jebko? Cik tālu viņu melotu? Vai tiešām viņi ir tādi cilvēki, kuriem nav vispār nekādu robežu?
Beigās Monta atzīst, ka ir dusmīga, ka viņi joprojām nezina, pie kā ir limuzīna atslēgas, ko Miks nokomentē: “Neuzmanīgi klausījies,”, vēl vairāk nokaitinot Montu.
