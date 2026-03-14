Pēc svētdien notikušās apšaudes pie popzvaigznes Rianas (Rihanna) mājokļa Losandželosā 35 gadus vecai sievietei izvirzīta apsūdzība par slepkavības mēģinājumu, ziņo ASV mediji.
Prokuratūra paziņojusi, ka 35 gadus vecā Ivanna Liseta Ortisa no Orlando, Floridas štatā, apsūdzēta par mēģinājumu nogalināt dziedātāju, kā arī izvirzītas desmit apsūdzības par uzbrukumu ar pusautomātisku šaujamieroci un trīs apsūdzības par šaušanu uz apdzīvotu ēku vai transportlīdzekli. Sieviete patlaban atrodas apcietinājumā, un tiesa noteikusi drošības naudu aptuveni 1,8 miljonu ASV dolāru apmērā.
Saskaņā ar izmeklētāju sniegto informāciju incidents noticis svētdien pēcpusdienā pie dziedātājas īpašuma Losandželosā. Tiek uzskatīts, ka aizdomās turētā piebraukusi pie mājas un vairākas reizes izšāvusi tās virzienā, pēc tam aizbraukusi no notikuma vietas. Vēlāk policija viņu aizturējusi citā pilsētas rajonā.
Apšaudes brīdī mājoklī atradās Rihanna, viņas partneris reperis A$AP Rocky, pāra trīs bērni, dziedātājas māte un vairāki darbinieki. Incidentā neviens cilvēks nav cietis.
Losandželosas apgabala prokurors Neitans Hohmans uzsvēra, ka šaušana apdzīvotā rajonā rada nopietnu apdraudējumu. "Šaušana jebkurā apdzīvotā apkaimē ir ārkārtīgi bīstama, apdraud cilvēku dzīvības un tiks pilnībā izmeklēta un sodīta," viņš sacīja.
Izmeklētāji pagaidām nav paziņojuši iespējamo uzbrukuma motīvu, un nav zināms, vai aizdomās turētajai bijusi personiska saistība ar dziedātāju vai viņas ģimeni. Ja Ortisu atzīs par vainīgu visās izvirzītajās apsūdzībās, viņai var draudēt mūža ieslodzījums.
Aptauja
Cik bieži tu ieej sociālajos tīklos un cik aktīvi tajos iesaisties?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu