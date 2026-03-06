Politiķe un Starptautiskās Šaha federācijas valdes priekšsēdētāja vietniece Dana Reizniece pirmo reizi publiski komentējusi šķiršanos no vīra Andra Ozola, kā arī pieskārusies jaunajām attiecībām, vēsta žurnāls "Ieva".
Par abu 14 gadus ilgušās laulības izjukšanu sabiedrība uzzināja 2024. gada nogalē. Līdz šim Reizniece publiski nebija skaidrojusi šķiršanās iemeslus, norādot, ka vēlas pasargāt bērnus, kuriem šis periods bijis īpaši sarežģīts.
Viņa skaidro, ka lēmums aiziet no ģimenes nekad netiek pieņemts bez nopietna pamata. Pēc viņas teiktā, ilgstošajās attiecībās gadu gaitā sakrājies gan daudz pozitīva, gan arī sarežģītu pieredžu, un kādā brīdī attiecību process kļuvis neatgriezenisks. Politiķe atzīst, ka šķiršanās no Ozola bijis viens no smagākajiem lēmumiem viņas dzīvē.
Reizniece arī noliedz publiski izskanējušos pieņēmumus, ka viņa būtu pametusi bērnus. Viņa uzsver, ka bērnu audzināšana joprojām notiek kopīgi un ka ģimene viņas dzīvē ir galvenā prioritāte.
Tāpat viņa atklāj, ka savstarpēja tieša komunikācija ar bijušo vīru šobrīd nenotiek — saziņa galvenokārt notiek ar bērnu starpniecību.
Vienlaikus Reiznieces dzīvē sācies jauns posms. Viņa apstiprina, ka ir jaunās attiecībās ar vīrieti, kuru iepazinusi Zemessardzē. Attiecības kļuvušas nopietnas jau pēc šķiršanās, taču politiķe uzsver, ka partneris nav publiska persona un viņa vēlas saglabāt viņa privātumu.
Plašāk lasiet žurnālā "Ieva".
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu