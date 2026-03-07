Viesturs Kohs, kuru skatītāji iepazinuši raidījumā "Ģimene burkā", atklāti runā par savu pieredzi ar psiholoģisko veselību. Kā norāda viņa sieva Olga, šis jautājums viņu kopdzīvē ir aktuāls jau veselu desmitgadi. Lai gan ikdienu periodiski aptumšo trauksmes izjūta, Viesturs cenšas nepadoties, meklējot glābiņu fiziskās aktivitātēs un apkārtējo sapratnē. Savukārt Olga neslēpj, ka vīra pārdzīvojumi, kas bieži kļūst par galveno sarunu objektu mājās, viņu emocionāli nogurdina.
Sieviete vērš uzmanību uz to, ka Viestura koncentrēšanās uz savām sajūtām brīžiem liek viņam aizmirst par partneres emocionālo stāvokli. Olga uzskata, ka brīžos, kad viņa pati jūtas slikti, vīra atbalsts nav pietiekams. Pats Viesturs savu stāvokli sākotnēji interpretē kā savdabīgu parādību: "Dīvainība droši vien nosacīta, jo tie ir dažādi ķermeņa fiziski simptomi, kuriem nav nekāda pamata."
Tieši sportošana ir kļuvusi par galveno rīku cīņā ar nemieru. Viesturs par savu pieredzi stāstījis arī sociālajos tīklos, gūstot lielu atsaucību no citiem vīriešiem. Viņš uzskata, ka sabiedrībā vīrieši bieži vien kaunas par emocionālām kaitēm, lai gan realitātē ar tām saskaras ļoti daudzi.
Analizējot savas panikas lēkmes, Viesturs secina, ka situāciju pasliktināja viņa paša sākotnējā skepse pret šādu diagnozi. Nezināšanas dēļ viņš spītīgi meklēja tikai fiziskas kaites, tādējādi ielaižot slimību. Krīzes brīži bijuši tik smagi, ka nācies saukt mediķus: "Bija situācijas, kad vienkārši braucu pie stūres un jūtu, ka paliek grūti elpot un vienkārši stājos malā un viss. Saucu ārstu, jo domāju, ka pēdējā stundiņa ir klāt. Tās ir dzīves mācības kaut kādas!"
Turpretī Olgas pieeja grūtībām ir krasi atšķirīga – viņa izvēlas ignorēt trauksmi un turpināt pildīt dienas plānus. Sieva uzsver: "Es esmu no laukiem, kur jau no bērnības vajadzēja ļoti daudz strādāt. Tu ej un dari, lai cik būtu trauksme, slikti – es ceļos un eju, daru!" Viņa kritizē vīru par to, ka viņš ļauj trauksmei pilnībā diktēt savas dzīves ritmu.
Viesturs nenoliedz, ka sievas rīcības modelis ir pareizs, tomēr skaidro, ka lēkmju laikā instinktīvi tiecas pēc drošības, kas liek atkal un atkal fokusēties uz simptomiem. Olga šādu apsēstību nesaprot un atzīst, ka gadu gaitā viņai sākusi apnikt vīra "izdomātā slimība": "No tā tas viss nāk – tā tas ir bijis vairākus gadus! Vienā brīdī jau z* tava izdomātā slimība! Nu, es saprotu, ka tā nav izdomāta, bet vienkārši, zini kā, kad tu netiec pats ar sevi galā, apkārt arī piebesī."
Olga arī piebilst, ka viņu īpaši aizkaitina pārmetumi par atbalsta trūkumu brīžos, kad vīrs netiek galā ar savām emocijām. Viesturs gan kategoriski iebilst, apgalvojot, ka neko tamlīdzīgu sievai nekad nav pārmetis.
