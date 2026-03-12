Pagājuši jau divi mēneši, kopš Ādažu novada domes priekšsēdētājas Karīnas Miķelsones (Latvijas Reģionu apvienīb) atkāpšanās no amata, bet par jauna priekšsēdētāja ievēlēšanu domnieki nav vienojušies.  

Pašvaldības vadītāja pienākumus tagad pilda mēra vietnieks Gatis Miglāns (Zaļo un zemnieku savienība), kurš varētu būt arī kandidāts uz priekšsēdētāja amatu. Taču viņa ievēlēšanu kavējot nespēja vienoties par koalīcijas sastāvu, jo ne vienā, ne otrā pusē neesot astoņi deputāti, kas ir nepieciešamais vairākums. Tāpat strīdi varētu būt arī par pārējo – vietnieku un komiteju vadītāju – amatu sadali.

