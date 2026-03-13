Iestājoties siltākam laikam, velosipēdi atkal kļūst par populāru pārvietošanās līdzekli, un aktualizējas arī to drošība. Valsts policijas dati liecina, ka 2025. gadā Latvijā nozagti vairāk nekā 1250 velosipēdi, un visbiežāk zādzības notiek daudzdzīvokļu māju koplietošanas telpās.
Velo zādzībām ir izteikta sezonalitāte – visvairāk gadījumu tiek reģistrēts no maija līdz septembrim, kad divriteņi tiek izmantoti visaktīvāk. Policija norāda, ka zagļiem nereti pietiek ar dažām minūtēm, lai piesavinātos nepieskatītu velosipēdu.
Apmēram trešdaļa zādzību notiek kāpņutelpās vai pagrabos, bieži vien vēlu vakarā vai naktī. Garnadži nozog ne tikai brīvi stāvošus velosipēdus, bet arī tos, kas pieslēgti ar drošības trosēm vai vienkāršām slēdzenēm. Vēl ap 30% zādzību notiek uz ielas, kad velosipēdi uz īsu brīdi atstāti pie veikaliem vai citām ēkām, bieži vien nepieslēgti.
Visvairāk velosipēdu zādzību tiek reģistrēts lielākajās pilsētās, īpaši Rīgā, kur pērn notikušas 66% no visām valstī reģistrētajām zādzībām.
Eksperti uzsver, ka velosipēds jāpieslēdz arī slēgtās koplietošanas telpās un jāizmanto kvalitatīvas slēdzenes, piemēram, U-veida saslēgi vai biezas ķēdes. Papildu drošībai velosipēdu var reģistrēt CSDD sistēmā, padarīt viegli atpazīstamu ar marķējumu vai uzstādīt GPS izsekotāju.
Apdrošinātāji, tostarp ERGO, norāda, ka velosipēdu iespējams iekļaut arī mājokļa apdrošināšanas polisē, kas palīdz mazināt finansiālos zaudējumus zādzības gadījumā.
Aptauja
Cik mēnesī uz rokas vismaz jāsaņem, lai nebūtu nabadzīgs?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu