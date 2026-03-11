Daudzi jau aizmirsuši "Rail Baltica" pirmsākumus. Tālajā 1994. gadā Tallinā 11 Baltijas valstu ministri vienojās izveidot Eiropas sliežu ceļu platuma maģistrāli no Tallinas līdz Hamburgai. 2004. gadā maršruts Varšava–Helsinki tika iekļauts Eiropas Savienības transporta tīkla attīstības plānā ar nosaukumu "Rail Baltica", kurš paredzēja beigu termiņu 2016. gadā. Apsolītais 85% līdzfinansējums bija ļoti vilinošs. Arī dāņu konsultācijas firmas sākotnējie veiktie aprēķini par izmaksām – 5,8 miljardi eiro – trim valstīm nelikās daudz. Jaunākie aprēķini gan vairākas reizes pieauguši.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Birka - POPULĀRĀKAIS - Lasi.lv produkts AKTUĀLI
Dārzs Daba 2026

Dārzs Daba SEZONA

Pieeja visam portāla Lasi.lv e–žurnāla DĀRZS DABA  saturam ar samazinātu reklāmas apjomu uz 7 mēnešiem. 

Tikai 7 € / par 7 mēnešiem
Abonē