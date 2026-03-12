TV3 un "Go3" unikālais šovs "Mīlestības villa" sācies ar astoņām daiļavām, kas pirmās stājas pretī izaicinājumam iekarot vecpuiša sirdi. Iepazīstoties ar dāmām, atklājās, ka ne visas ir gatavas veidot attiecības. Tāpēc aktuāls ir jautājums – ko tad viņas dara Toskānā? Izrādās, vecpuisim ir jāuzmanās – daļa no dāmām ir "Intrigu villas" dalībnieces!
Šovs "Mīlestības villa" ir izsmalcināts un elpu aizraujošs mīlestības piedzīvojums, kas norisinās saulainajā Toskānā, Itālijas ziemeļos. Astoņas skaistas un ļoti dažādas sievietes ir ieradušās villā, lai iepazītos ar brīnišķīgu kungu un šova finālā, iespējams, veidotu ar viņu nopietnas attiecības. Taču ne viss ir tik vienkārši, kā izskatās no pirmā acu uzmetiena, – šovam ir arī otrā puse – daudz tumšāka un intrigām piesātinātāka.
"Go3" televīzijā skatāmā "Intrigu villa" ir līdz šim neredzēts šova formāts, kas ir neatņemama "Mīlestības villas" sastāvdaļa. Skatoties "Intrigu villu", atklāsies shēmas, kas liktas lietā, lai sagrozītu Gunāra prātu un beigās uzvarētu nauda, nevis mīlestība. "Intrigu villā" dzīvo sešas apķērīgas un viltīgas jaunas sievietes. Viņām visām ir viens mērķis – savaldzināt "Mīlestības villas" vecpuisi Gunāru.
Ja vismaz vienai no intrigantēm tas izdosies un Gunārs iemīlēsies, visas šīs villas iemītnieces iegūs naudas balvu! Pats aizraujošākais – intrigantes savas shēmas plāno pilnīgā slepenībā – neviens no "Mīlestības villas" iemītniekiem par tām pat nenojauš. Intrigantes kā īsti pelēkie kardināli var vērot tiešraidē "Mīlestības villā" notiekošo visu laiku un slepus ietekmēt turieniešu dzīvi. Vai visas šīs priekšrocības ļaus viņām sasniegt mērķi?
Raidījums "Mīlestības villa" ir skatāms "Go3" televīzijā un TV3 kanālā katru pirmdienu plkst. 21.45, savukārt "Intrigu villu" ar šova lielākajām intrigām var skatīties tajā pašā dienā un laikā tikai "Go3".
