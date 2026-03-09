8. martā reperis ansis izdevis savu jaunāko albumu "222". Tā dziesmu formula balstās duetos un sadarbībās ar citiem māksliniekiem. Šis albums ir kā pēctecis viņa pirmajam Ķemeros paša spēkiem ierakstītajam solo albumam "111" (2005).
Albumā "222" dzirdami viesmākslinieki Gustavo, Wiesulis, Marko, Skutelis, goča, Arčijs, Eliots, Steps, Kjuumanis, Evija Vēbere, DJ PM2AM, Mikus Solovejs, 181h un dotconcept.
"Šī albuma serde ir manas dzīves realitātes un vides dokumentācija repā. Mana ikdiena, mana repa karjera, mana info telpa, mans rajons, mani principi, vērtības un emocijas bez liekām fantāzijām — ainas no dzīves 2020. gados.
"222" neaicina klausītāju identificēties ar manu stāstu, bet ved to ekskursijā pa manu pasauli, pa ceļam sastopot vēl citus varoņus. Tāpat šis ieraksts jūtami ir arī Netīro cilpu (ansis un 181h) gadu desmitiem nogatavinātās, Latvijas repam labi pazīstamās un reizē eksperimentālās skaņas nākamā evolūcijas pakāpe pēc albuma "Melnezera grāmata" (2023)," stāsta ansis.
Albuma ieraksts un apstrāde veikta studijā "Netīro cilpu vēstniecība" Provodņikā, 2025./26. gadā, Sarkandaugavā. Izdevējs — "Netīrās cilpas".
Albums pieejams populārākajās straumēšanas platformās, savukārt digitālā lejuplāde — ansis.co veikalā.
21. martā, Zemgales Olimpiskajā centrā, Jelgavā norisināsies anša un Gustavo lielkoncerts, kur pirmo reizi būs iespējams dzirdēt arī dziesmas no jaunā albuma "222".
ansis (īstajā vārdā — Ansis Kolmanis) ir viens no atpazīstamākajiem un godalgotākajiem pašmāju hiphopa māksliniekiem. Vairākkārtējs Latvijas Mūzikas ierakstu gada balvas "Zelta mikrofons" ieguvējs un pirmais reperis, kurš saņēmis prestižo Austras balvu.
