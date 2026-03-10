Rīgas domes Ētikas komisija nākamnedēļ plāno vērtēt opozīcijas deputāta Rūdolfa Brēmaņa ("Suverēnā vara"/"Apvienība Jaunlatvieši") rīcību pēc tam, kad nedēļas nogalē plašu rezonansi izraisīja sociālajos medijos izplatīti video, kur viņš redzams uzvedoties īpaši agresīvi. Pašlaik deputātus par ētikas pārkāpumiem domē iespējams sodīt tikai ar formālu aizrādījumu, taču arvien biežāk tiek runāts par nepieciešamību pārskatīt Ētikas komisijas pilnvaras, ziņo LTV raidījums "Dienas ziņas".
Internetā publicētajos aculiecinieku video redzams, kā Brēmanis savas skolas salidojumā konfliktē ar citiem pasākuma dalībniekiem.
Rīgas domes deputāte un Ētikas komisijas locekle Agnese Logina ("Progresīvie") skaidroja, ka pašvaldībā trūkst instrumentu, ar kuriem deputātu varētu sodīt, atšķirībā no Saeimas, kur parlamentārieti iespējams pat izslēgt no sēdēm. Viņa norādīja, ka pašlaik komisija var vien paust savu atzinumu un izteikt aizrādījumu, lai gan deputātu agresīvā retorika kļūst arvien pamanāmāka.
Pats Brēmanis pēc pasākuma savā "YouTube" kontā pauda, ka viņa ieskatā nekas īpašs neesot noticis.
Savukārt domē ar Brēmani vienā frakcijā strādājošā Jūlija Stepaņenko no plašākiem komentāriem atteicās, norādot, ka incidents noticis ārpus darba laika.
Logina arī atzina, ka Ētikas komisija jau iepriekš skatījusi ar Brēmani saistītus gadījumus. Viņasprāt, būtu nepieciešams pārskatīt 2008. gadā pieņemto Rīgas domes ētikas kodeksu. Deputāte uzsvēra, ka problēma nav cilvēku atpūta vai alkohola lietošana brīvdienās, bet gan agresija pret citiem cilvēkiem, kas redzama publiski izplatītajos video un met ēnu uz Rīgas domi kopumā.
