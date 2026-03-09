Ukrainas aizsardzības spēki cenšas pārņemt operatīvo iniciatīvu un piespiest Krievijas agresijas spēkus rīkoties pēc Kijivas noteikumiem, paziņoja Ukrainas armijas virspavēlnieks Oleksandrs Sirskis.
Viņš jau iepriekš paziņoja, ka pirmo reizi kopš 2024. gada Kurskas ofensīvas operācijas Ukrainas bruņotie spēki šā gada februārī atjaunoja kontroli pār lielāku Ukrainas teritorijas daļu, nekā pretinieks ieņēma tajā pašā periodā.
"Turpinām pretuzbrukuma operāciju Oleksandrivkas virzienā. Šeit Ukrainas Desanta trieciena spēki mēneša laikā atjaunoja kontroli pār 285,6 kvadrātkilometriem. Kopumā kopš operācijas sākuma atjaunota kontrole pār vairāk nekā 400 kvadrātkilometriem teritorijas," Sirskis informēja sociālajos tīklos.
Tajā pašā laikā daudzos citos virzienos Ukrainas spēki attur pretinieku ar aktīvu aizsardzību un vietām virzās uz priekšu, viņš uzsvēra.
Kā paziņoja Ukrainas armijas virspavēlnieks, Krievijas spēkiem ir gandrīz trīskāršs skaitliskais pārsvars, taču aktīvo Ukrainas bruņoto spēku darbību dēļ tie ir spiesti pārnest plānoto operāciju datumus, novērst aizsardzības nepilnības un pārvietot karaspēku no citām teritorijām.
Ukrainas spēki turpina uzbrukt ienaidniekam tā teritorijā. Februārī ar "Deep Strike" līdzekļiem tika sasniegti 85 mērķi. Kumulatīvais trieciena efekts izraisīja kopējā naftas pārstrādes apjoma samazināšanos Krievijā par 24,8%.
Atsevišķi Sirskis izcēla rezultatīvo raķešu uzbrukumu Votkinskas rūpnīcai Udmurtijā, kas ražo raķetes "Iskander-M", "Orešņik" un citas. Krievijas FPV dronu izmantošana februārī samazinājās par 18%, kas varētu būt ienaidnieka bezpilota lidaparātu arsenālu iznīcināšanas rezultāts.
Raķešu spēki mēneša laikā veica 228 triecienus, gaisa spēku aviācija veica 104 triecienus. Kopumā Ukraina veikusi 293 800 bezpilota lidaparātu kaujas speciālo uzdevumu.
Darba sanāksmes laikā galvenais komandieris uzklausīja ziņojumus par loģistiku, inženiertehniskajiem un fortifikācijas darbiem, vienību kaujas spējas atjaunošanu, tiesiskuma stāvokli bruņotajos spēkos un citiem jautājumiem.
"Ne viss nāk viegli, bet Ukrainas bruņotie spēki turas, palielina savas iespējas, analizē kļūdas un strādā pie to labošanas,"
uzsvēra galvenais komandieris.
Viņš norādīja, ka daudzi brigāžu komandieri lūdz palīdzību ar bruņutehniku. "Mēs risinām šo problēmu," piebilda Sirskis.
Armijas virspavēlnieka vērtējumā februārī nedaudz uzlabojās starptautiskās militārās palīdzības saņemšanas tendences, tomēr galvenais tehnikas iegūšanas avots joprojām ir tās atjaunošana un remonts ar pašu spēkiem, un šis rādītājs salīdzinājumā ar janvāri pieauga gandrīz par ceturto daļu.
"Pirmkārt, esmu patiesi pateicīgs katram Ukrainas karavīram. Tieši karavīri uz saviem pleciem nes galveno smagumu karā par Ukrainu. Karavīru pūlēm mūsu armija tur pozīcijas, virzās uz priekšu un atbrīvo Ukrainas zemi," uzsvēra Sirskis.
Krievi uz Ukrainu raidījuši divas ballistiskās raķetes un 197 lidrobotus
Naktī uz pirmdienu krievi uz Ukrainu raidījuši divas ballistiskās raķetes "Iskander-M", kā arī 197 uzbrukuma lidrobotus "Shahed" un dažādu tipu dronus-imitatorus, ziņo Ukrainas Gaisa spēki.
Ukrainas armija notriekusi vai padarījusi nekaitīgus ar radioelektroniskās cīņas līdzekļiem 161 no krievu lidrobotiem.
Fiksēti divu raķešu un 36 uzbrukuma lidrobotu trāpījumi astoņās apkaimēs. Vēl vienā apkaimē postījumus nodarījušas notriekto lidrobotu atlūzas.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
